España

Suben las temperaturas este domingo en toda España, aunque el viento dejará rachas intensas en el norte

Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco

Una persona hace surf, en la playa de Ondarreta en San Sebastián. (Unanue / Europa Press)
Una persona hace surf, en la playa de Ondarreta en San Sebastián. (Unanue / Europa Press)
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Las temperaturas subirán este domingo en buena parte de España, con un aumento destacado de las mínimas en el interior de Galicia, Asturias, León y el sur del sistema Ibérico, donde el ascenso podrá superar los seis grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, la jornada de hoy también estará marcada por fuertes rachas de viento en el noroeste peninsular y Canarias; se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Las altas presiones mantendrán un tiempo estable en la Península y Baleares. La excepción estará en el norte, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles en Galicia y el área cantábrica. Las precipitaciones podrán ser más persistentes en el extremo oriental de esta franja.

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El resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes altas. En Canarias habrá más nubosidad y se esperan lluvias débiles y dispersas, sobre todo en las islas occidentales.

También podrían formarse brumas y bancos de niebla durante la mañana en el Estrecho y el noroeste peninsular. La niebla persistirá con mayor probabilidad en zonas altas de Galicia. Canarias recibirá además una entrada de calima, que afectará a medianías y cumbres, en especial en las islas orientales.

Varias personas recorren el paseo de la playa de la Patacona en Alboraya, Valencia. (EFE/Manuel Bruque)
Varias personas recorren el paseo de la playa de la Patacona en Alboraya, Valencia. (EFE/Manuel Bruque)

Rachas fuertes de viento

El viento soplará moderado en Baleares y zonas del litoral e interior nordeste peninsular, aunque ganará intensidad en el archipiélago balear, el litoral y el nordeste peninsular. Habrá intervalos fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el Ampurdán, con posibles rachas muy fuertes en áreas expuestas del norte de Galicia y el Cantábrico.

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En Canarias, el alisio será moderado y podrá dejar rachas muy fuertes al comienzo de la jornada, aunque perderá fuerza con el paso de las horas.

(Con información de Europa Press y EFE)

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