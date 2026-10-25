Felipe VI recibe el alta hospitalaria tras pasar la noche en Oviedo por su operación de cataratas

Los reyes Felipe VI y Letizia a su llegada a Llanes donde este sábado, entregarán junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana (EFE/ Ballesteros).

Guardar

El rey Felipe VI ha puesto fin a su estancia en Asturias con una visita al quirófano. El monarca, de 58 años, se sometió este sábado 24 de octubre a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. Una intervención programada que se desarrolló con normalidad y que, según la información facilitada por la Casa del Rey, se prolongó durante aproximadamente media hora.

Tras la cirugía, el jefe del Estado decidió permanecer ingresado durante la noche en las instalaciones del centro médico, donde los profesionales pudieron supervisar su evolución. Tal y como afirma Diez Minutos, don Felipe ha recibido el alta a primera hora de este domingo, 25 de octubre, después de pasar las primeras horas de recuperación bajo observación. Desde Zarzuela han transmitido tranquilidad respecto a su estado y han insistido en que se trata de un procedimiento habitual.

PUBLICIDAD

La noticia se conoció a última hora del sábado y sorprendió, ya que el monarca había participado durante la jornada en los compromisos oficiales previstos en Asturias sin que trascendiera ninguna señal de malestar. De hecho, la intervención tuvo lugar después de una intensa agenda institucional que incluyó los actos de los Premios Princesa de Asturias y la visita de la familia real a Llanes, distinguido como Pueblo Ejemplar de 2026.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, observan la preparación de anchoas este sábado en Llanes. (EFE/ Ballesteros).

Una operación discreta al terminar su agenda en Asturias

Don Felipe acudió al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega poco antes de las diez de la noche. La elección del sábado permitió organizar la intervención al término de sus compromisos y aprovechar su estancia en Oviedo, evitando que la cirugía interfiriera en el desarrollo de la agenda oficial. El objetivo era que pudiera descansar después de la operación y afrontar con normalidad sus próximas obligaciones.

PUBLICIDAD

Casa Real ha restado trascendencia médica al procedimiento. En el mensaje remitido a los medios de comunicación, explicó que la cirugía se había desarrollado sin complicaciones y que su duración había sido de unos 30 minutos. La permanencia nocturna en el hospital respondió a la conveniencia de controlar su recuperación inmediata antes de regresar a casa.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan Llanes donde este sábado, entregarán el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. (EFE/ Ballesteros).

Una semana con compromisos oficiales

La intervención no ha alterado, por el momento, los actos previstos para los próximos días. Este lunes, 26 de octubre, Felipe VI tiene programado presidir en Madrid la apertura del curso académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España. El martes viajará a Vitoria para participar en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación y, posteriormente, tiene previsto desplazarse a Valencia para otro compromiso institucional.

PUBLICIDAD

Mientras el rey descansaba en Oviedo, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, regresaron a Madrid después de la visita a Llanes. La heredera al trono retomará sus clases en la Universidad Carlos III, mientras que Sofía tiene previsto volver a París para continuar con sus estudios.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros.)

Los cuidados después de la cirugía

Aunque se trata de una operación frecuente, el periodo posterior requiere ciertas precauciones para favorecer la recuperación ocular. Entre las recomendaciones habituales se encuentran no frotarse los ojos, utilizar gafas de sol en exteriores si así lo indican los profesionales y evitar los esfuerzos físicos durante el tiempo establecido por el equipo médico.

PUBLICIDAD

También suele aconsejarse extremar la higiene, seguir las pautas de los colirios prescritos y evitar temporalmente actividades que puedan exponer el ojo al agua, como bañarse en piscinas o en el mar. Las molestias leves, el enrojecimiento o una sensibilidad a la luz más intensa pueden aparecer durante las primeras horas, aunque las indicaciones concretas dependen de cada paciente.