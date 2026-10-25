Del triunfo en ‘La Voz Kids’ a representar a España en Eurovisión Junior: Lucas Paulano, el joven jienense que se ha alzado con la segunda posición

Lucas Paulano en 'Eurojunior 2026' (RTVE).

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Lucas Paulano ha vuelto a demostrar que su talento no tiene edad. El joven cantante de Jaén, que conquistó al público de La Voz Kids en 2025, acaba de firmar una nueva página en su prometedora trayectoria musical al conseguir el segundo puesto en Eurovisión Junior 2026. Su interpretación de Cuore Bello (Te quiero, te quiero) ha situado a España en el podio del festival celebrado en Malta, donde el pequeño artista ha competido con representantes de otros 15 países.

La victoria ha sido finalmente para Armenia, cuya representante, Noré, ha obtenido 202 puntos con BOO!. España se ha quedado a solo 18 puntos de la primera posición, con un total de 184, mientras que Francia ha cerrado el podio con 165. El resultado convierte a Lucas en el nuevo subcampeón español del certamen y confirma las expectativas que había despertado desde que RTVE anunció su elección para representar al país.

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El jienense ha sido el encargado de cerrar las actuaciones de la noche. Sobre el escenario maltés ha defendido una balada que exige una notable capacidad vocal y que lleva la firma de Blas Cantó, Carlos Almazán y Dangelo Ortega. Su actuación ha recibido una gran ovación y le ha permitido terminar en segunda posición en la clasificación del jurado profesional, con 108 puntos. En la votación del público ha sumado otros 76.

Lucas Paulano en 'Eurojunior 2026' (RTVE).

De ganar ‘La Voz Kids’ a conquistar Eurovisión Junior

Muchos espectadores descubrieron a Lucas el año pasado, cuando se convirtió en uno de los grandes protagonistas de La Voz Kids. Con solo ocho años, el pequeño cantante se alzó con la victoria del concurso de Antena 3, formando parte del equipo del artista colombiano Manuel Turizo. Su voz, su desparpajo y su capacidad para emocionar sobre el escenario le ayudaron a ganarse tanto al jurado como a la audiencia.

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Aquel triunfo fue el primer gran impulso de una carrera que no ha dejado de avanzar. Turizo mantuvo el contacto con el joven intérprete y llegó a invitarlo a participar en tres conciertos de su gira española, celebrados en Granada, Madrid y Sevilla. En diciembre de 2025, Lucas dio otro paso con la publicación de su primera canción, Todo sigue igual, mientras continuaba preparándose para nuevos retos musicales.

La elección como representante español en Eurovisión Junior supuso una oportunidad para mostrar su talento ante una audiencia internacional. Ahora, su segundo puesto confirma que aquella experiencia televisiva fue mucho más que una victoria puntual.

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Uno de los episodios más especiales de su corta trayectoria tuvo lugar en marzo, durante una visita de los reyes Felipe y Letizia a Jaén. El joven tuvo la oportunidad de conocerlos personalmente y sorprendió a los asistentes al interpretar a capela el himno de su ciudad. Después de escucharlo, los monarcas se acercaron a felicitarlo y le animaron a continuar con la música sin descuidar sus estudios.

¡Directo al corazón! ❤️ 🇪🇸 Lucas Paulano (@LucasPaulano) nos emociona con "Cuore Bello (Te quiero, te quiero)", una canción que nos habla de los recuerdos y esas melodías que permanecen para siempre en nuestra memoria. ¡GRACIAS, LUCAS! #JESC2026 https://t.co/qeJ50UBWEp https://t.co/TbIw9qJjt1 — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) October 24, 2026

Un niño de Jaén con la música como compañera

Lucas tiene diez años y mantiene una vida ligada a su ciudad natal, donde estudia en el colegio Divino Maestro y recibe formación musical en el Conservatorio Ramón Garay, en la especialidad de piano. Su vínculo con Jaén es una parte importante de su identidad y, desde que comenzó a hacerse conocido, ha llevado el nombre de su tierra por bandera.

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En este camino cuenta con el apoyo de su familia, especialmente de sus padres y de su hermano mayor, Marcos. Su madre lo ha descrito como un niño cariñoso, responsable y sensible, aunque también travieso, como corresponde a su edad. Mientras crece su popularidad, su entorno procura que pueda compaginar las oportunidades profesionales con sus estudios y su desarrollo personal.