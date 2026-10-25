Felipe VI reaparece sonriente tras su operación de cataratas: “Me han cuidado muy bien, tengo que llevar gafas dos días”

El rey Felipe VI a su salida del Intituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. (Europa Press).

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El rey Felipe VI ya se encuentra de camino a Madrid después de pasar la noche en Oviedo tras someterse a una operación de cataratas en el ojo izquierdo. El monarca ha abandonado el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega a las 9:55 horas de este domingo, 25 de octubre, después de recibir el alta médica. Con semblante tranquilo y unas gafas de sol oscuras, el jefe del Estado ha atendido brevemente a los periodistas que aguardaban su salida y ha compartido sus primeras impresiones tras la intervención.

“¡Muy bien, bien, gracias!“, ha recogido el diario La Nueva España, al ser preguntado por su estado. Antes de marcharse, también ha explicado que el personal sanitario le había atendido estupendamente: ”Estoy bien. Me han cuidado muy bien y tengo que llevar gafas dos días". Con estas palabras, don Felipe ha transmitido un mensaje de tranquilidad después de una intervención que se conoció el sábado por la noche y que sorprendió al término de su visita oficial a Asturias.

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La cirugía se llevó a cabo en el centro especializado de Oviedo durante la noche del sábado y duró aproximadamente media hora. Tras el procedimiento, el rey permaneció ingresado para descansar y permitir que los médicos supervisaran su evolución antes de regresar a casa.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, observan la preparación de anchoas este sábado en Llanes. (EFE/ Ballesteros).

Una operación de media hora y sin complicaciones

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, responsable de la intervención, ha ofrecido algunos detalles sobre cómo transcurrió la operación al canal 24 horas de RTVE. Según ha explicado, todo salió según lo previsto y no se produjo ningún contratiempo. La cirugía comenzó alrededor de las 21:30 horas, una vez que el monarca había terminado sus compromisos institucionales en Llanes, donde la familia real participó en los actos vinculados al reconocimiento de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

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El especialista ha compartido con naturalidad por qué don Felipe ha pasado la noche en las instalaciones sanitarias en lugar de trasladarse a un hotel. “A esas horas le daba más pereza marcharse a un hotel que quedarse a dormir aquí”, ha comentado, en referencia a la hora a la que concluyó la intervención.

El médico también ha destacado el comportamiento del monarca durante el procedimiento y las horas posteriores. “Ha sido un paciente extraordinario. No se ha quejado de nada. Ha pasado la noche muy tranquilo”, ha señalado. Además, ha precisado que la cirugía no solo permitió tratar la catarata, sino que se aprovechó para corregir otros problemas de visión.

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También se han corregido la miopía y el astigmatismo

Aunque la noticia se centró en la operación de cataratas del ojo izquierdo, el procedimiento tuvo un alcance mayor. El equipo médico sustituyó el cristalino por una lente artificial que permite corregir, además de la catarata, la miopía, el astigmatismo y la presbicia.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros).

Fernández-Vega ha explicado que la catarata era “considerable”, aunque también ha restado excepcionalidad a la intervención y ha recordado que se trata de una operación frecuente entre personas de edades próximas a los 60 años. Felipe VI tiene actualmente 58 años.

Respecto a las indicaciones para los próximos días, el oftalmólogo ha detallado que el rey deberá utilizar colirios y evitar los esfuerzos físicos bruscos durante un breve periodo. También tendrá que llevar gafas de sol para proteger los ojos durante la recuperación. “Y el resto, vida normal”, ha resumido el especialista, que ha insistido en que la evolución de la visión será progresiva y que no existe impedimento médico para que el monarca continúe con sus obligaciones.

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Además, RTVE ha informado que está previsto que el médico realice una revisión personalizada en Madrid aproximadamente una semana después de la intervención, en las instalaciones que el instituto tiene en la capital.