España

Felipe VI reaparece sonriente tras su operación de cataratas: “Me han cuidado muy bien, tengo que llevar gafas dos días”

El monarca ha abandonado Oviedo en coche y ha puesto rumbo a Madrid para descansar antes de comenzar una semana cargada de actos institucionales

El rey Felipe VI a su salida del Intituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. (Europa Press).
El rey Felipe VI a su salida del Intituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. (Europa Press).
Guardar

El rey Felipe VI ya se encuentra de camino a Madrid después de pasar la noche en Oviedo tras someterse a una operación de cataratas en el ojo izquierdo. El monarca ha abandonado el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega a las 9:55 horas de este domingo, 25 de octubre, después de recibir el alta médica. Con semblante tranquilo y unas gafas de sol oscuras, el jefe del Estado ha atendido brevemente a los periodistas que aguardaban su salida y ha compartido sus primeras impresiones tras la intervención.

“¡Muy bien, bien, gracias!“, ha recogido el diario La Nueva España, al ser preguntado por su estado. Antes de marcharse, también ha explicado que el personal sanitario le había atendido estupendamente: ”Estoy bien. Me han cuidado muy bien y tengo que llevar gafas dos días". Con estas palabras, don Felipe ha transmitido un mensaje de tranquilidad después de una intervención que se conoció el sábado por la noche y que sorprendió al término de su visita oficial a Asturias.

PUBLICIDAD

La cirugía se llevó a cabo en el centro especializado de Oviedo durante la noche del sábado y duró aproximadamente media hora. Tras el procedimiento, el rey permaneció ingresado para descansar y permitir que los médicos supervisaran su evolución antes de regresar a casa.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, observan la preparación de anchoas este sábado en Llanes. (EFE/ Ballesteros).
Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, observan la preparación de anchoas este sábado en Llanes. (EFE/ Ballesteros).

Una operación de media hora y sin complicaciones

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, responsable de la intervención, ha ofrecido algunos detalles sobre cómo transcurrió la operación al canal 24 horas de RTVE. Según ha explicado, todo salió según lo previsto y no se produjo ningún contratiempo. La cirugía comenzó alrededor de las 21:30 horas, una vez que el monarca había terminado sus compromisos institucionales en Llanes, donde la familia real participó en los actos vinculados al reconocimiento de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

PUBLICIDAD

El especialista ha compartido con naturalidad por qué don Felipe ha pasado la noche en las instalaciones sanitarias en lugar de trasladarse a un hotel. “A esas horas le daba más pereza marcharse a un hotel que quedarse a dormir aquí”, ha comentado, en referencia a la hora a la que concluyó la intervención.

El médico también ha destacado el comportamiento del monarca durante el procedimiento y las horas posteriores. “Ha sido un paciente extraordinario. No se ha quejado de nada. Ha pasado la noche muy tranquilo”, ha señalado. Además, ha precisado que la cirugía no solo permitió tratar la catarata, sino que se aprovechó para corregir otros problemas de visión.

También se han corregido la miopía y el astigmatismo

Aunque la noticia se centró en la operación de cataratas del ojo izquierdo, el procedimiento tuvo un alcance mayor. El equipo médico sustituyó el cristalino por una lente artificial que permite corregir, además de la catarata, la miopía, el astigmatismo y la presbicia.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros).
El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros).

Fernández-Vega ha explicado que la catarata era “considerable”, aunque también ha restado excepcionalidad a la intervención y ha recordado que se trata de una operación frecuente entre personas de edades próximas a los 60 años. Felipe VI tiene actualmente 58 años.

Respecto a las indicaciones para los próximos días, el oftalmólogo ha detallado que el rey deberá utilizar colirios y evitar los esfuerzos físicos bruscos durante un breve periodo. También tendrá que llevar gafas de sol para proteger los ojos durante la recuperación. “Y el resto, vida normal”, ha resumido el especialista, que ha insistido en que la evolución de la visión será progresiva y que no existe impedimento médico para que el monarca continúe con sus obligaciones.

Además, RTVE ha informado que está previsto que el médico realice una revisión personalizada en Madrid aproximadamente una semana después de la intervención, en las instalaciones que el instituto tiene en la capital.

Temas Relacionados

Felipe VICasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Incendios, abandono y una desamortización marcaron su historia, que hoy atrae a viajeros interesados en el Camino de Santiago

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

Miles de personas se manifiestan en Madrid, convocadas por el movimiento Mujeres Caballas, para reclamar que España “no deje de lado” a la ciudad autónoma

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”

Los ocupantes del kilómetro 0 trabajan en un manifiesto que marque una línea clara de actuación

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

ECONOMÍA

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”