Así ha celebrado por todo lo alto Roca Rey -sin Tana Rivera- su 30 cumpleaños

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Este miércoles 21 de octubre ha sido un día clave para Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey. En el ojo del huracán por su inesperada ruptura después de seis meses de intenso noviazgo, y después de una semana en la que no han dejado de surgir rumores e informaciones sobre los motivos por los que el torero decidió poner punto y final a su historia de amor -entre los que no han faltado especulaciones sobre una posible nueva ilusión en Pamplona, o sobre una fuerte discusión por sus diferentes modos de vida-, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido por todo lo alto como gran protagonista de un evento de la joyería Rabat junto a otros rostros conocidos como Ana Boyer, Eugenia Silva, Sandra Gago, Hellen Swedin o Marta Pombo.

Radiante, y sin perder la sonrisa en ningún momento, Tana ha evitado entrar en detalles sobre su ruptura, pero sí ha querido dejar claro el cariño y el respeto que siguen teniendo el uno por el otro a pesar de que lo suyo no funcionase: "Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien y eso es lo importante" ha asegurado.

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Lo que sin embargo no quiso desvelar es si había felicitado a Roca Rey, que este mismo miércoles ha cumplido 30 años. Una cifra redonda que el peruano ha decidido celebrar, a pesar de que el pasado 16 de octubre la nieta de la duquesa de Alba sí canceló tras su ruptura la fiesta de su 27 cumpleaños en la finca que su hasta ahora novio posee a las afueras de Sevilla.

Contando los días para regresar a su tierra natal y arrancar la temporada americana en Perú, el diestro ha seguido adelante con sus planes y ha reunido a sus familiares y amigos más cercanos en 'La Consentida' -su espectacular hacienda en Gerena, que cuenta con hectáreas de terreno y su propia plaza de toros- para soplar las velas con una celebración a lo grande en la que no han faltado un grupo de mariachis y un espectáculo de fuegos artificiales.

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Y aunque Roca Rey no se ha dejado ver y no ha abandonado su finca para evitar a la prensa apostada a las puertas, durante toda la jornada ha habido un ir y venir de invitados accediendo al cumpleaños, en el que el diestro ha puesto a una persona de seguridad con la lista de invitados para controlar el acceso y evitar sorpresas indeseables.

También hemos visto a varios operarios encargados de que todo saliese a la perfección en su gran día, aunque muy discretos se han limitado a explicar que llevaban un horno a la zona donde estaba evisto dar el aperitivo sin dar ningún detalle sobre el menú previsto o cuántas personas asistirían a la fiesta.

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