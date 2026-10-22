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Carmen Lomana, su sorprendente reflexión tras hablar con Roca Rey: "Ojalá recapaciten y vuelvan"

22/10/2026 Carmen Lomana en los GenZ Awards. Imparable a sus 78 años, y demostrando que está en su mejor momento, Carmen Lomana ha sido la gran sorpresa de los GenZ Awards 2026 al aparecer en la alfombra roja de los premios que reconocen a los mejores creadores de contenido e influencers del año, protagonizados por rostros de la Generación Z -nacidos entre 1997 y 2012- oculta bajo la máscara de Zeta. Tras revelar su identidad, y dejar a todos sin palabras con su espectacular figura con un diseño blanco semitransparente con un body al tono por debajo, la socialité ha vuelto a pronunciarse sobre la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey y ha sorprendido con su inesperada reflexión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
22/10/2026 Carmen Lomana en los GenZ Awards. Imparable a sus 78 años, y demostrando que está en su mejor momento, Carmen Lomana ha sido la gran sorpresa de los GenZ Awards 2026 al aparecer en la alfombra roja de los premios que reconocen a los mejores creadores de contenido e influencers del año, protagonizados por rostros de la Generación Z -nacidos entre 1997 y 2012- oculta bajo la máscara de Zeta. Tras revelar su identidad, y dejar a todos sin palabras con su espectacular figura con un diseño blanco semitransparente con un body al tono por debajo, la socialité ha vuelto a pronunciarse sobre la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey y ha sorprendido con su inesperada reflexión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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Imparable a sus 78 años, y demostrando que está en su mejor momento, Carmen Lomana ha sido la gran sorpresa de los GenZ Awards 2026 al aparecer en la alfombra roja de los premios que reconocen a los mejores creadores de contenido e influencers del año, protagonizados por rostros de la Generación Z -nacidos entre 1997 y 2012- oculta bajo la máscara de Zeta. Tras revelar su identidad, y dejar a todos sin palabras con su espectacular figura con un diseño blanco semitransparente con un body al tono por debajo, la socialité ha vuelto a pronunciarse sobre la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey y ha sorprendido con su inesperada reflexión.

Y es que apenas 48 horas después de desvelar que había hablado con el torero -con el que tiene una gran amistad desde hace años- y confesar que "triste no le he visto" pero sí "asustado" por la expectación mediática que ha desatado el fin de su noviazgo con la hija de Fran Rivera, dejando entrever que no veía posible una reconciliación, ahora ha reconocido que podría haber una segunda oportunidad en su historia de amor.

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"No dudo que se quieren mucho, y ojalá recapaciten y vuelvan. Cuando vuelva él de la gira americana, ya veremos. Sí, me encantaría" ha expresado, admitiendo que tras felicitar a Roca Rey por su cumpleaños -este miércoles 21 de octubre- se ha dado cuenta de que "él tiene muy claro todo".

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