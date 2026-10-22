El caso de la ONG investigada en Ceuta por la presunta entrega de espráis a migrantes

Operativo de la Guardia Civil desplegado este jueves en La Almadraba. (Salva Carnicero-Europa Press)

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La Guardia Civil investiga la presunta incitación a migrantes para atacar a integrantes de las fuerzas de seguridad en Ceuta, una causa que ha derivado este jueves en registros en dos locales vinculados con organizaciones de atención humanitaria y en la detención de dos activistas, un hombre y una mujer.

La investigación se centra en No Name Kitchen (NNK), según han publicado medios como El Mundo y El Confidencial, aunque la Guardia Civil no ha identificado de forma oficial a la entidad bajo investigación ni ha detallado los indicios que sustentan la hipótesis. Las pesquisas analizan una posible distribución de espráis de pimienta u otros materiales a personas migrantes con el supuesto fin de agredir a policías, guardias civiles y militares.

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El operativo se ha desplegado en dos inmuebles situados en la Almadraba y el polígono industrial del Tarajal. Las actuaciones contaban con autorización judicial y han participado agentes de las unidades de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil.

Una mujer detenida en Valencia y un hombre en Ceuta

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que la operación ha concluido con dos detenidos: una activista arrestada en Valencia y un activista detenido en Ceuta. Ambos están vinculados a la investigación abierta contra una organización humanitaria por la presunta instigación a ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad autónoma.

El dispositivo comenzó pasadas las 6.30 horas y los registros finalizaron después de las 10.00, aunque la causa continua abierta. Durante las primeras horas de la intervención, el Instituto Armado comunicó que no se habían practicado arrestos.

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La Guardia Civil saliendo de la nave de la ONG. (EFE)

Los agentes trasladaron además a tres varones migrantes desde el local de la Almadraba a dependencias de la Policía Nacional, donde debían ser identificados. También retiraron cajas con material de los dos espacios inspeccionados.

Medios locales señalaron que varias personas presentes en una nave del Tarajal entregaron sus teléfonos móviles antes de que los agentes las condujeran fuera del inmueble. El local quedó clausurado mientras duró el registro.

De Belgrado a las fronteras europeas

Las instalaciones investigadas no son de uso exclusivo de una sola entidad. En esos espacios operan de forma coordinada distintas organizaciones que preparan alimentos y entregan ropa y bienes de primera necesidad a personas migrantes que viven en la calle en Ceuta.

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Uno de los locales, el situado en la Almadraba, ha sido utilizado por No Name Kitchen. La organización nació en 2017 en Belgrado, Serbia, cuando un grupo de voluntarios comenzó a repartir comida y asistencia básica entre migrantes que habían quedado bloqueados en la ruta de los Balcanes tras el cierre de la frontera con Hungría.

Con el tiempo, NNK extendió su presencia a otros puntos de tránsito migratorio de Europa. Su actividad declarada incluye la distribución de alimentos, mantas, ropa y artículos de higiene, además de asistencia sanitaria básica y acompañamiento legal para personas en situación de vulnerabilidad.

La organización participa también en campañas de denuncia sobre políticas migratorias y presuntos abusos en las fronteras. Formó parte de la creación de Border Violence Monitoring Network, una red dedicada a reunir testimonios sobre denuncias de violencia y devoluciones de migrantes sin garantías legales.

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La ONG rechaza las acusaciones y anuncia acciones judiciales

Tras conocerse el operativo, No Name Kitchen ha negado que alguno de sus integrantes hubiera sido detenido o hubiera recibido una orden de arresto. La entidad ha rechazado así las informaciones que la vinculan con los dos activistas arrestados.

La ONG sostiene que, durante el registro de sus instalaciones, los agentes no encontraron armas, explosivos ni espráis de pimienta, y ha afirmado que nunca contó con ese tipo de materiales. También ha negado haber alojado en sus espacios a personas en situación administrativa irregular.

Cobertura de un operativo policial y de servicios de limpieza durante el desalojo de un asentamiento informal ubicado en la costa. En el lugar, personal con chalecos amarillos retira enseres e inspecciona casetas improvisadas, mientras numerosos efectivos de la Policía Nacional custodian la zona y a un grupo de personas concentradas en el suelo junto a la carretera.

Según el comunicado de NNK, los guardias civiles accedieron al local tras derribar la puerta, sin comunicación previa. La organización ha asegurado que miembros de su equipo fueron inmovilizados y esposados durante la intervención.

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La entidad ha denunciado además que no recibió un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos intervenidos, entre ellos teléfonos y ordenadores. NNK ha calificado el operativo como parte de una “campaña de criminalización e intimidación” contra su labor en la ciudad autónoma y ha anunciado que recurrirá a la vía judicial frente a las actuaciones que considere injustificadas.

La investigación deberá determinar el origen del material intervenido, la vinculación de los detenidos con los espacios registrados y si existen elementos suficientes para sostener las sospechas que motivaron la operación.