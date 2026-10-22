España

Pierina, la anciana italiana de 101 años que continúa ayudando en las tareas del hogar: “Me mantengo activa, si no me aburro”

La vecina más longeva del pueblo italiano de Casperia sigue limpiando olivas, preparando comidas y manteniendo una mente lúcida

Una mujer de cabello blanco sentada de espaldas en una silla de madera frente a un campo con olivos y colinas.
Pierina, la anciana italiana de 101 años que continúa ayudando en las tareas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A sus 101 años recién cumplidos, Pierina Canali tiene muy claro cuál es el secreto de su longevidad y, sobre todo, de su impecable nitidez mental: mantenerse ocupada. Mientras muchos asociarían superar el siglo de vida con el descanso absoluto, la vecina más longeva del municipio italiano de Casperia prefiere pasar los días ayudando en las labores del hogar, participando en las tareas del campo y demostrando que la rutina diaria es su mejor aliada contra el paso del tiempo.

El pasado 19 de octubre, Pierina celebró su cumpleaños rodeada de su familia y del afecto de toda su localidad, situada en la provincia de Rieti. Sin embargo, más allá de la tarta y las velas, lo que sigue deslumbrando a sus allegados es su vitalidad. “Me mantengo activa. Hago algo útil y pregunto si hace falta ayuda, porque si no me aburro de estar sin hacer nada”, confesó la centenaria al diario italiano Il Messaggero.

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Canali se involucra a diario en el funcionamiento de su hogar. Sus hijos, Maurizio y Marisa, destacan que su madre colabora en todo lo que sus fuerzas le permiten: desde limpiar las hojas de las aceitunas tras la recolección estival, hasta pelar judías verdes o preparar las ensaladas para la comida. Aunque para desplazarse por el interior de la vivienda utiliza un andador y en los paseos por el campo se apoya en una silla de ruedas, su mente permanece intacta, recordando con todo detalle un siglo de historia local.

Ilustración de una persona mayor en silla de ruedas de espaldas junto a un cuidador con uniforme que apoya la mano en su hombro.
Una persona mayor en silla de ruedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un siglo de recuerdos

La lucidez de Pierina se refleja incluso en los trámites administrativos más cotidianos. Hace poco acudió al ayuntamiento para renovar su documento de identidad, sustituyendo el antiguo formato de papel por el carné electrónico. Según los trabajadores municipales, la anciana dejó constancia de su pulso firmando los documentos con una caligrafía impecable.

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La celebración de este cumpleaños no pasó desapercibida para las autoridades locales. El alcalde de Casperia, Giancarlo Sileri, acudió personalmente a su domicilio para entregarle un ramo de flores en nombre de toda la ciudadanía. “Nuestra querida conciudadana Pierina Canali ha cumplido 101 años. He tenido el placer y la emoción de visitarla y llevarle un ramo de flores, un pequeño gesto para expresarle el afecto y la cercanía de toda la comunidad”, declaró el regidor al medio italiano.

Una mujer joven revuelve una olla en la estufa mientras sonríe a una mujer mayor de suéter azul sentada a la mesa de madera de una cocina.
Una mujer cocina mientras conversa con su abuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ha sido especialmente bonito encontrarme con ella y apreciar su extraordinaria lucidez, la vivacidad de su mente y su espléndida presencia de espíritu, cualidades que hacen aún más especial este importante logro. Pierina es una valiosa testigo de nuestra historia, custodia de recuerdos, experiencias y valores que representan un patrimonio para toda la comunidad. Mi deseo es que la vida le siga regalando serenidad, sonrisas y mucho afecto”, añadió el alcalde.

La homenajeada, viuda del empresario local Oscar Laureti, disfrutó de la jornada festiva junto a sus dos hijos y sus nietos Beatrice, Daniele y Roberto. Entre anécdotas, fotografías para el recuerdo y el cálido homenaje de su entorno, Pierina dejó claro que piensa seguir cumpliendo años con la misma receta que la ha llevado hasta aquí: mantenerse ocupada, cuidar de los suyos y no dejar jamás que el aburrimiento entre en su casa.

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