Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

Milei y Ayuso (PP Comunidad de Madrid)

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Las descalificaciones del presidente argentino, Javier Milei, contra Pedro Sánchez y una periodista durante su visita a España han abierto un nuevo frente político, sacando a la luz las diferencias dentro del Partido Popular. Por un lado, dirigentes como Juanma Moreno o Xavier García Albiol han cuestionado el tono empleado por el mandatario argentino; otras figuras de la formación, como Isabel Díaz Ayuso, han salido en defensa o han puesto el foco en los ataques verbales procedentes del Gobierno.

La polémica se ha intensificado este jueves después de que Milei llamara “dictador” y “delincuente” al presidente del Gobierno y dirigiera también descalificaciones a una periodista que le formuló una pregunta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado contrario a este tipo de declaraciones y ha rechazado los “exabruptos” en el debate público. En la misma línea se ha pronunciado el candidato del PP barcelonés Xavier García Albiol, quien considera que el presidente argentino debería cuidar más su lenguaje y sus formas institucionales.

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“No tiene las formas más adecuadas” para ser el mandatario de un país y “tendría que ser un poco más pulcro”, ha afirmado Albiol en una entrevista en la Cadena Ser. El dirigente popular ha añadido que “hay expresiones que aquí en España chirrían bastante”, en referencia a los términos utilizados por Milei.

Unas declaraciones que contrastan con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue la única popular que recibió al mandatario argentino durante su visita. Ambos se saludaron con un abrazo y mantuvieron un encuentro que se prolongó durante casi dos horas.

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Ayuso reivindica la legitimidad de Milei en las urnas

La presidenta madrileña ha defendido al jefe del Estado argentino durante el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha recurrido a su respaldo electoral para responder a las críticas por su presencia en España y por las declaraciones que ha protagonizado.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo", ha expresado en su primer acto público en Madrid, en el que supone el tercer viaje del mandatario argentino al país en lo que va de año.

Así, Ayuso ha subrayado que Milei no ha llegado al poder al margen de las instituciones, sino que ha sido elegido por los ciudadanos argentinos. En ese sentido, ha asegurado que el presidente “no ha salido de una herriko taberna ni de una casa okupa”, sino “de las urnas” y de “la voluntad del pueblo” argentino.

También desde la capital, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que los insultos “nunca le parecen bien”, independientemente de quién los pronuncie. Sin embargo, ha aprovechado la polémica para recordar las palabras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, habría dirigido a Milei al llamarlo “drogadicto”. “Los de Milei no me gustan, y los de Óscar Puente tampoco me gustan”, ha resumido el edil madrileño, rechazando las descalificaciones de ambos lados.

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Además, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha aludido a los ataques verbales que reciben los políticos desde diferentes sectores. No obstante, ha defendido la necesidad de reducir la tensión y de recuperar el respeto entre quienes mantienen posiciones ideológicas distintas.

Esperanza Aguirre y Abascal justifican los ataques de Milei a Sánchez

Fuera de los cargos actuales, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha hablado también y ha adoptado una posición más contundente que la de otros dirigentes populares. A su juicio, Sánchez “merece” los insultos de Milei por los ataques que el presidente del Gobierno dirige habitualmente a Ayuso.

Y desde la ultraderecha, Santiago Abascal también ha defendido que calificar a Sánchez de “dictador” no constituye necesariamente un insulto excesivo. El líder de Vox ha recordado que él mismo ha defendido al presidente del Gobierno como un aprendiz de “tirano” y “autócrata”, expresiones que considera defendibles dentro del debate político. En cambio, ha criticado que se califique de “drogadicto” al presidente argentino, algo que ha atribuido a Óscar Puente y que ha descrito como una “descalificación gratuita”.

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