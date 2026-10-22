España

Vientos muy fuertes y olas de siete metros: la borrasca Austen afectará al extremo norte de España a partir de este viernes

La Aemet ha alertado de que el peligro es “muy importante”, por lo que deberá mantenerse la precaución en las zonas litorales

Imagen de archivo del oleaje en la playa de Ondarreta. (Unanue/Europa Press)
Imagen de archivo del oleaje en la playa de Ondarreta. (Unanue/Europa Press)
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España todavía no se ha recuperado del paso de la DANA Adam, la primera de gran impacto de la temporada 2026-2027, y ya se mantiene alerta ante la llegada de una borrasca que podrá dejar avisos en distintas comunidades autónomas esta semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que la borrasca Austen —nombrada por el Met Office, el Servicio Meteorológico del Reino Unido, por el gran impacto que tendrá en las islas Británicas y en otras zonas del norte de Europa— también golpeará España. Su efecto, sin embargo, será menor, aunque esto no significa que no deba mantenerse la precaución.

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La borrasca “provocará vientos muy fuertes en las costas del Cantábrico, con mal estado de la mar y olas que podrán superar los siete metros”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “Esto supone un peligro muy importante, por lo que hay que ser muy prudentes en zonas litorales. También habrá vientos muy fuertes en el Ebro y en Cataluña”.

Avisos naranjas por mala mar

Por el momento, son cinco las comunidades autónomas que para mañana presentan avisos meteorológicos por fenómenos costeros: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco en nivel naranja (riesgo importante), y Cataluña en amarillo, junto con alerta por fuertes vientos.

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Avisos meteorológicos por fenómenos costeros y viento en España el viernes 23 de octubre de 2026. (Aemet)
Avisos meteorológicos por fenómenos costeros y viento en España el viernes 23 de octubre de 2026. (Aemet)

De hecho, toda la zona del litoral norte y noroeste, desde el área de costa del Miño en Pontevedra hasta el litoral de Gipuzkoa, presenta este viernes aviso naranja. Los vientos serán de hasta fuerza 8 (de 62 a 74 kilómetros por horas) y la mar combinada puede superar los siete metros.

Por el momento, el sábado hay avisos amarillos activos en Cantabria, Gipuzkoa, Bizkaia y Girona por fenómenos costeros, y Tarragona por vientos. Estas alertas podrían modificarse a medida que avancen las horas.

La influencia de la borrasca continuará el fin de semana

El acercamiento de la borrasca ya dejará inestabilidad este jueves en estas zonas. Al temporal marítimo se sumarán lluvias en Galicia que podrían extenderse a zonas próximas.

La situación de vientos fuertes e importante oleaje se mantendrá durante el fin de semana en el extremo norte y nordeste peninsular. El sábado, aunque habrá pocas lluvias, sí podrá ocasionarse alguna precipitación débil en la costa cantábrica y chubascos de carácter aislado en Cataluña y Baleares.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

El domingo el tiempo será similar: “Seguirán los vientos muy fuertes en el extremo norte y en el nordeste”, ha explicado Del Campo. También se espera que se produzcan algunas lluvias débiles en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos, sin descartarlo en Canarias, donde lloverá hasta este día.

En el resto del territorio, estos días predominará la estabilidad, pues quedará bajo la influencia de las altas presiones. Con respecto a las temperaturas, los termómetros se situarán en general en valores más propios de la época del año, después de varios días marcados por temperaturas diurnas más frías de lo normal.

Durante el fin de semana, en principio, el mercurio no variará demasiado, con ambiente nuevamente otoñal, Según ha explicado el portavoz de la Aemet, será “propio de la época del año y con madrugadas frescas, aunque de cara al domingo podría iniciarse una subida”.

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