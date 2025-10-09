España

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con Mario Cristóbal tras tres años de relación: “¡Mil veces sí!”

La joven ha anunciado la buena nueva a través de una imagen en sus redes sociales, donde se muestra el anillo de pedida

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Anna Ferrer Padilla en una
Anna Ferrer Padilla en una imagen de archivo (Europa Press)

La familia de Paz Padilla atraviesa una etapa de celebración tras el anuncio de la boda de su hija Anna Ferrer. La joven ha compartido la buena nueva a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía junto a su pareja, Mario Cristóbal, en la que ambos aparecen sonrientes y mirando a cámara. Pero lo más sorprendente es que Anna, con la mano alzada, muestra el anillo de compromiso que su novio le entregó durante la petición de matrimonio, que tuvo lugar hace un mes y que ha hecho pública ahora.

“Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!”, ha expresado la joven junto a la imagen del anuncio, una frase que rápidamente ha captado la atención de amigos, seguidores y diversas personalidades vinculadas al ámbito digital y mediático. Entre el sinfín de mensajes de felicitación que ha recibido Anna Ferrer, destaca el de que Hugo Pérez, exparticipante de La isla de las tentaciones: “¡Felicidades, chicos!”. Además, otras figuras como Anita Matamoros, Lara Álvarez, Dulceida, Violeta Mangriñán, Marta Lozano, María Pombo, Laura Matamoros y Rodri Fuertes sumaron sus comentarios y buenos deseos para la pareja.

Así empezó su historia de amor

Anna Ferrer y Mario Cristóbal se conocen desde hace más de una década, compartiendo círculos de amigos y vivencias comunes, aunque no fue hasta 2022 cuando comenzaron su relación sentimental. En los primeros tiempos del noviazgo, la hija de Paz Padilla prefirió mantener discreción y proteger su privacidad, apartando la exposición mediática habitual que rodea a muchos rostros conocidos.

Anna Ferrer Padilla y su
Anna Ferrer Padilla y su novio, Mario Cristóbal, anuncian su compromiso matrimonial (Instagram / @annafpadilla)

Mario Cristóbal desarrolla su actividad profesional en el sector tecnológico, donde ejerce como diseñador de producto tras realizar sus estudios en la Universidad Francisco de Vitoria, centro privado de referencia en Madrid. Su perfil discreto ha sido una constante, pese a lo cual Anna fue incorporando poco a poco a Mario en sus publicaciones, mostrando desde viajes hasta celebraciones y momentos cotidianos de la pareja.

Con motivo del último cumpleaños de Mario, Anna Ferrer dedicó al joven una carta pública en la que repasaba el vínculo que los une. “Hoy hace 28 años que nació mi persona favorita. De los cuales, llevamos más de 12 conociéndonos. Y en estos años, como os imagináis, he podido conocer muchas cosas de él”, comienza el texto. Anna relató detalles y características de su pareja: “Unas las descubrí rápido, como esos ojos azules (que rezo saquen mis hijos), lo ingenioso y rápido que es para las bromas. También conocí lo bien que se le da el trivial y el ajedrez, que no le gustan las fotos, pero sí el fútbol en todas sus versiones y que, sobre todas las cosas, están sus amigos”.

Anna Ferrer y Paz Padilla.
Anna Ferrer y Paz Padilla. (Mediaset España)

La joven subrayó el impacto de la relación en su vida: “Y bueno, lo que nunca pensé, que compartir la vida con él me hace la mujer más feliz del mundo. Que sigamos cumpliendo muchos más años juntos. ¡Te quiero!”. Sus palabras reflejan una relación sólida, reforzada por los años de amistad y complicidad construida con el paso del tiempo.

Entre las imágenes compartidas por Anna Ferrer predominan los momentos junto a Mario en presencia de amigos y en lugares como Cádiz, destino frecuente y significativo para la familia Padilla. El anuncio del compromiso llega después de que la pareja decidiera dar un nuevo paso en su relación al iniciar la convivencia. Ahora, el próximo objetivo será la celebración de la ceremonia de boda, un acontecimiento que ha despertado la atención de allegados y seguidores de la familia. Con este compromiso, Anna Ferrer y Mario Cristóbal se preparan para comenzar una nueva etapa que consolidará aún más su historia de amor.

Temas Relacionados

Anna FerrerPaz PadillaHijos de FamososBodas de FamososParejas de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

