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Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

Los usuarios no dejan pasar ni uno de los lapsus de los candidatos para convertirlos en memes y, a 41 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, internet ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sus dos protagonistas

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d). Eduardo Parra - Europa Press
El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d). Eduardo Parra - Europa Press
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¿Confundir la palabra “burocracia” con “democracia” en un mal contexto? ¿O compartir en X una imagen sobre las protestas de Francia creada con inteligencia artificial? La precampaña electoral no solo se libra sobre atriles y en televisiones, también en las redes sociales. Los usuarios no dejan pasar ni uno de los lapsus de los candidatos para convertirlos en memes o críticas y, a 41 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, internet ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sus dos protagonistas de este lunes.

Feijóo confunde “burocracia” con “democracia”

El líder del Partido Popular ha tropezado durante un acto celebrado en Madrid, mientras presentaba una de sus propuestas en materia de vivienda. “Construiremos un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia... menos burocracia”, ha dicho Feijóo, quien ha corregido rápidamente el término después de pronunciarlo.

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Un desliz que no ha tardado en circular por X, donde muchos usuarios han aprovechado la confusión para ironizar sobre sus palabras. La frase ha dado pie a bromas sobre lo que supondría reducir la democracia en lugar de los trámites administrativos, precisamente en un momento en el que la vivienda ocupa un lugar destacado en el debate político.

Pero no es la primera vez que Feijóo se traba al hablar. Una de las más famosas fue en el Congreso de los Diputados, cuando el líder popular intentó decirle que los años de Pedro Sánchez en el Gobierno habían sido “anatomía de un fracaso”, pero no fueron esas las palabras que salieron de su boca. En su lugar, Feijóo pronunció algo así como “anotop at”. Algo que dio pie a que el presidente pudiera responderle señalando que “entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario”.

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O incluso hace unos días, en una intervención anterior, cuando Feijóo hablaba de centrar su campaña en los “currantes” y no en los “jetas”. Y mientras decía esta última palabra, se señaló a sí mismo.

Abascal comparte una imagen generada con IA en X

El otro blanco de la jornada ha sido Santiago Abascal. El líder de Vox ha difundido en X una imagen que presenta a dos personas mayores en ropa interior frente a otras dos figuras vestidas de negro. La publicación se ha vinculado a las protestas que han tenido lugar en Francia, pero la fotografía no es una prueba de que el supuesto ataque sucediera. De hecho, los medios de verificación de la red social han determinado que la imagen está generada o manipulada mediante inteligencia artificial.

Abascal acompañó la imagen con un mensaje en el que responsabiliza a la izquierda y a la inmigración de la situación que, a su juicio, amenaza a los mayores en España. “La izquierda islamista, con el apoyo del Partido Popular europeo, ha traído estos salvajes a nuestras calles”, ha escrito el dirigente de Vox, antes de relacionar el contenido de la fotografía con las pensiones y responsabilizar al Gobierno de Sánchez de un futuro deterioro de las condiciones de vida de los jubilados.

El diario francés Libération también ha publicado información sobre la imagen y las dudas que rodean el supuesto incidente. Según las comprobaciones difundidas por distintos medios, no se ha podido confirmar que la escena mostrada en la fotografía corresponda a un ataque ocurrido durante las manifestaciones.

La publicación de Abascal ha generado respuestas de usuarios que le han advertido de que la imagen no es real y le han compartido información sobre las verificaciones realizadas. Pese a las críticas, el mensaje continúa publicado.

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