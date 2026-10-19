Abascal defiende "abandonar el fanatismo climático" para "mitigar" los efectos de las danas

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este lunes su llamamiento a "abandonar el fanatismo climático" para "mitigar" los efectos de las danas como Adam, que mantiene la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares y Murcia bajo aviso naranja y ya ha dejados dos fallecidas.

"Creo que estas desgracias se podrían mitigar y evitar y sigo defendiendo que hay que abandonar el fanatismo climático y construir más infraestructuras para paliar los efectos de estas gotas frías", ha señalado Abascal al comienzo de una declaración desde la sede nacional de Vox.

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Abascal suele culpar al "fanatismo climático" y las políticas verdes de las consecuencias de los temporales porque impiden que las administraciones construyan infraestructuras como presas o limpiar los cauces, tal y como ha repetido desde la dana que azotó localidades de la Comunidad Valenciana en 2024, que dejó más de doscientos fallecidos y daños materiales de valor incalculable.