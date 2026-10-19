España

Qué es de la vida de Ana Blanco: de ser una de las caras más reconocibles de los telediarios a vivir en un municipio con menos de 2.000 habitantes

La periodista reaparece en televisión después de 4 años en un programa especial de La 1 llamado ‘El Telediario de Nuestras Vidas’

Ana Blanco, en imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)
Ana Blanco, en imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)
Guardar

El Telediario de Nuestras Vidas llega esta noche con la premisa de rememorar momentos importantes de la televisión. RTVE sigue celebrando su 70 aniversario bajo la dirección de Carlos del Amor y realización de Antonio Casado, juntando a muchos rostros míticos de la televisión.

Una de esas personalidades es Ana Blanco, periodista que ha estado más de tres décadas en Televisión Española. Durante décadas, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los informativos, al frente del Telediario en algunas de las jornadas más importantes de la historia reciente de España.

PUBLICIDAD

Ha estado presente en debates electorales, coberturas de elecciones generales y acontecimientos históricos que marcaron la actualidad española, desde los atentados del 11-M hasta la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, entrando así en los hogares de millones de españoles durante los años que ejerció la profesión.

Ana Blanco junto a Pedro Sánchez y Pablo Casado. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)
Ana Blanco junto a Pedro Sánchez y Pablo Casado. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Sin embargo, lleva fuera del foco mediático varios años. El 15 de julio del año 2022 presentó su último Telediario en La 1 y, desde entonces, no ha vuelto a pisar un plató. En estos últimos 4 años, su vida ha cambiado completamente y, según informa Vanitatis, vive en una pequeña localidad de Cantabria.

PUBLICIDAD

La nueva vida de Ana Blanco

Lejos de la actualidad política y social que marcó su carrera, Ana Blanco ha encontrado en esta nueva etapa tiempo para otros intereses. La periodista siempre ha mantenido un perfil discreto, también en lo que respecta a sus gustos personales, aunque la lectura y la música forman parte de su vida fuera de las cámaras. Entre sus preferencias literarias destaca la novela negra, mientras que en el terreno musical siente especial afinidad por artistas como Cecilia, Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés.

La periodista Ana Blanco (Europa Press)
La periodista Ana Blanco. (Europa Press)

Esa reserva también ha marcado su relación con Juan Carlos Bolland, con quien comparte esta etapa lejos de la vida pública. El periodista financiero desarrolló su carrera en medios como Expansión, Canal Plus y CNN+. Las apariciones de ambos juntos han sido excepcionales, una decisión que encaja con la discreción que siempre ha caracterizado a la pareja. “Ahora están muy felices”, explicó un amigo cercano a Vanitatis.

Ahora, su día a día transcurre lejos de Madrid. Tras la pandemia, Ana Blanco y su marido decidieron instalarse en un pequeño municipio de Cantabria, donde encontraron el entorno tranquilo que buscaban después de tantos años ligados a la actualidad. Según informa Vanitatis, la pareja adquirió una vivienda en una localidad de menos de 2.000 habitantes, en el curso bajo del valle del Asón, a unos treinta minutos de Santander.

Su casa es un chalé de una planta con parcela, rodeado de prados y caminos rurales. Muy cerca se encuentran las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un entorno natural que encaja con el ritmo de vida que han elegido. Lejos de los platós y de las exigencias de los informativos, la periodista dedica ahora más tiempo a sus aficiones con más tranquilidad y lejos del bullicio de las grandes ciudades y las últimas horas informativas.

Temas Relacionados

RTVETVETelevisión EspañolaEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez promete subir el salario mínimo “todos los años” que gobierne y acusa al PP de “enfrentar” a jóvenes y jubilados por las pensiones

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez promete subir el salario mínimo “todos los años” que gobierne y acusa al PP de “enfrentar” a jóvenes y jubilados por las pensiones

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

Los usuarios no dejan pasar ni uno de los lapsus de los candidatos para convertirlos en memes y, a 41 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, internet ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sus dos protagonistas

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

El gurú que obligó a ayunar hasta la muerte a cientos de personas en Kenia es condenado por el asesinato de 190 niños: su secta creía que llegaría el apocalipsis

El predicador ha asesinado también a un adulto y todavía se buscan a varias personas desaparecidas

El gurú que obligó a ayunar hasta la muerte a cientos de personas en Kenia es condenado por el asesinato de 190 niños: su secta creía que llegaría el apocalipsis

El Ejército no renueva a un soldado por descuidar su higiene, faltar al trabajo y negarse a ir a una misión en Líbano

El militar obtuvo la peor calificación posible en seis apartados de su evaluación, entre ellos su actitud ante el servicio, el trabajo en equipo y la relación con sus superiores

El Ejército no renueva a un soldado por descuidar su higiene, faltar al trabajo y negarse a ir a una misión en Líbano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez promete subir el salario mínimo “todos los años” que gobierne y acusa al PP de “enfrentar” a jóvenes y jubilados por las pensiones

Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez promete subir el salario mínimo “todos los años” que gobierne y acusa al PP de “enfrentar” a jóvenes y jubilados por las pensiones

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

El Ejército no renueva a un soldado por descuidar su higiene, faltar al trabajo y negarse a ir a una misión en Líbano

La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

El juez archiva la denuncia de Vito Quiles contra Begoña Gómez por acusarlo falsamente de coacciones durante un incidente en un restaurante de Las Rozas

ECONOMÍA

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

La campaña de la aceituna busca cuadrillas, pero muchos no quieren que su sueldo dependa de la lluvia: “La gente prefiere seis meses en la hostelería que estar cada día mirando el cielo”

La pensión de los políticos, al descubierto: cuánto ganarán Rufián o Figaredo, quiénes cobran del antiguo sistema y cuánto cuesta a las Cortes

España, el país de los bares: hay uno por cada 175 habitantes, la mayor proporción de Europa, y los jóvenes son sus principales clientes

Esta es la pensión mínima que cobrarás si has cotizado 30 años

DEPORTES

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”

La reflexión de Cristiano Ronaldo: “En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor”