Qué es de la vida de Ana Blanco: de ser una de las caras más reconocibles de los telediarios a vivir en un municipio con menos de 2.000 habitantes

Ana Blanco, en imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)

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El Telediario de Nuestras Vidas llega esta noche con la premisa de rememorar momentos importantes de la televisión. RTVE sigue celebrando su 70 aniversario bajo la dirección de Carlos del Amor y realización de Antonio Casado, juntando a muchos rostros míticos de la televisión.

Una de esas personalidades es Ana Blanco, periodista que ha estado más de tres décadas en Televisión Española. Durante décadas, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los informativos, al frente del Telediario en algunas de las jornadas más importantes de la historia reciente de España.

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Ha estado presente en debates electorales, coberturas de elecciones generales y acontecimientos históricos que marcaron la actualidad española, desde los atentados del 11-M hasta la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, entrando así en los hogares de millones de españoles durante los años que ejerció la profesión.

Ana Blanco junto a Pedro Sánchez y Pablo Casado. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Sin embargo, lleva fuera del foco mediático varios años. El 15 de julio del año 2022 presentó su último Telediario en La 1 y, desde entonces, no ha vuelto a pisar un plató. En estos últimos 4 años, su vida ha cambiado completamente y, según informa Vanitatis, vive en una pequeña localidad de Cantabria.

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La nueva vida de Ana Blanco

Lejos de la actualidad política y social que marcó su carrera, Ana Blanco ha encontrado en esta nueva etapa tiempo para otros intereses. La periodista siempre ha mantenido un perfil discreto, también en lo que respecta a sus gustos personales, aunque la lectura y la música forman parte de su vida fuera de las cámaras. Entre sus preferencias literarias destaca la novela negra, mientras que en el terreno musical siente especial afinidad por artistas como Cecilia, Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés.

La periodista Ana Blanco. (Europa Press)

Esa reserva también ha marcado su relación con Juan Carlos Bolland, con quien comparte esta etapa lejos de la vida pública. El periodista financiero desarrolló su carrera en medios como Expansión, Canal Plus y CNN+. Las apariciones de ambos juntos han sido excepcionales, una decisión que encaja con la discreción que siempre ha caracterizado a la pareja. “Ahora están muy felices”, explicó un amigo cercano a Vanitatis.

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Ahora, su día a día transcurre lejos de Madrid. Tras la pandemia, Ana Blanco y su marido decidieron instalarse en un pequeño municipio de Cantabria, donde encontraron el entorno tranquilo que buscaban después de tantos años ligados a la actualidad. Según informa Vanitatis, la pareja adquirió una vivienda en una localidad de menos de 2.000 habitantes, en el curso bajo del valle del Asón, a unos treinta minutos de Santander.

Su casa es un chalé de una planta con parcela, rodeado de prados y caminos rurales. Muy cerca se encuentran las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un entorno natural que encaja con el ritmo de vida que han elegido. Lejos de los platós y de las exigencias de los informativos, la periodista dedica ahora más tiempo a sus aficiones con más tranquilidad y lejos del bullicio de las grandes ciudades y las últimas horas informativas.

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