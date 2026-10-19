Feijóo recuerda a las víctimas de Adam y traslada todo su apoyo a Pérez Llorca por la dana

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este lunes a las víctimas de la dana Adam y ha transmitido su pésame a los familiares de las dos personas fallecidas por el temporal tras hablar por teléfono con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al que ha transmitido "todo el apoyo".

El presidente popular ha aprovechado su intervención en el acto de presentación de su 'Contrato con España' para mostrar sus condolencias por las víctimas mortales ocasionadas por las lluvias torrenciales caídas en varias comunidades -especialmente la Comunidad Valenciana- y ha expresado su reconocimiento a los profesionales de los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

Antes de participar en el acto ha revelado en un mensaje en X que acababa de conversar con Pérez Llorca, con quien también había hablado a primera hora de la mañana, para ponerse a su "disposición" y transmitirle su apoyo y el de su partido.

Feijóo ha enviado un mensaje de precaución a los ciudadanos en territorios en alerta por las lluvias e inundaciones, principalmente en Valencia y Alicante, donde hay acumulaciones de agua superiores a los 700 litros por metro cuadrado.

PUBLICIDAD

"Cumplan las indicaciones de las autoridades. Cuídense, cuiden a los suyos y protéjanse", ha dicho ante el auditorio que le escuchaba.

La dana Adam ha provocado dos muertos, uno en Cabrera de Mar (Barcelona) y otro en Sagunto (Alicante), y la Comunidad Valenciana ha confinado ya 145 municipios por el temporal de lluvias. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)