El gurú que obligó a ayunar hasta la muerte a cientos de personas en Kenia es condenado por el asesinato de 190 niños: su secta creía que llegaría el apocalipsis

Paul Mackenzie en el juicio. (Europa Press)

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Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana en Kenia, ha sido declarado culpable hoy del asesinato de 190 niños. Según informa Europa Press, obligó a más de 430 feligreses a ayunar ante la supuesta llegada del apocalipsis.

El autoproclamado predicador ha sido condenado por un tribunal de Mombasa por la muerte de cientos de sus seguidores, a quienes habría obligado a pasar hambre mediante un ayuno forzado entre enero de 2021 y septiembre de 2023.

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Mackenzie era el líder y fundador del Ministerio de las Buenas Noticias, una secta cristiana que rendía culto de manera obsesiva al final de los días (conocido como apocalipsis) y asentada en la localidad keniana de Shakahola, en el norte del país.

El hallazgo de más de 400 cadáveres en fosas comunes

El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando un familiar denunció la desaparición de uno de los seguidores de Mackenzie. La investigación policial condujo hasta el bosque de Shakahola, donde los agentes encontraron fosas comunes con los cuerpos de unos 430 hombres, mujeres y niños. La mayoría había muerto por inanición, aunque algunos presentaban indicios de haber sido asesinados.

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Durante el juicio, varios testigos acusaron al predicador de manipular a sus seguidores y de recurrir a grupos encargados de matar a quienes incumplieran el ayuno. Los investigadores continúan buscando restos humanos en la zona, ya que todavía hay varias personas desaparecidas.

Paul Mackenzie (derecha), junto a los otros siete imputados por la muerte de 52 personas. (Europa Press)

El tribunal concluyó que el ayuno se organizó de forma estructurada, se transmitió a través de los ancianos de la comunidad y se reforzó en reuniones periódicas. Según el veredicto, el proceso comenzó por los niños, mientras los guardias vigilaban los movimientos de los seguidores e impedían que escaparan.

Mackenzie niega los cargos y se enfrenta a otros procesos judiciales

El predicador ha defendido su inocencia desde el inicio del caso y ha asegurado que nunca obligó a nadie a ayunar. Sin embargo, el primer juicio contra él y otras 30 personas, entre ellas su asesor adjunto, Smart Deri Mwakalama, ha terminado este lunes con un veredicto de culpabilidad por la muerte de 190 niños y un adulto cuyos cuerpos pudieron ser sometidos a autopsia.

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La magistrada del Alto Tribunal de Mombasa, Diana Kavedza-Mochache, anunció la decisión. Según los datos difundidos por la Fiscalía keniana, los análisis médicos atribuyeron 76 de esas muertes a la inanición, mientras que en 112 casos no se pudo determinar la causa. Los tres fallecimientos restantes se relacionaron con lesiones traumáticas, compresión manual del cuello y asfixia con características de inanición.

El caso no ha terminado. Mackenzie se enfrenta a otras acusaciones relacionadas con los asesinatos, entre ellas las de terrorismo. También se le vincula con otra matanza investigada tras el hallazgo de 52 cadáveres en fosas comunes en Kwa Binzaro. Según las acusaciones, el predicador habría organizado nuevos ayunos forzados desde la cárcel.

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