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María del Monte se sincera sobre su orientación sexual en ‘El Hormiguero’: “No quepo en un armario y no he tenido la necesidad de estar en uno”

La cantante ha visitado a Pablo Motos para presentar su nuevo libro, ‘Si el corazón se equivoca, se le perdona’, y ha recordado algunos de los episodios más duros de su vida

María del Monte en el plató de 'El Hormiguero'. (Flickr)
María del Monte en el plató de 'El Hormiguero'. (Flickr)
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María del Monte ha visitado este martes el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo libro, Si el corazón se equivoca, se le perdona, una obra en la que repasa sus raíces sevillanas, su trayectoria profesional y las experiencias que han marcado su vida.

Durante su conversación con Pablo Motos, la cantante, de 64 años, ha compartido reflexiones sobre el perdón, la familia y algunos de los episodios más dolorosos de su historia personal.

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Uno de los asuntos que ha abordado ha sido el momento en el que habló públicamente de su orientación sexual durante el pregón del Orgullo LGTBI+ de Sevilla, en junio de 2022. Una intervención que tuvo una gran repercusión y en la que presentó a su mujer, Inmaculada Casal.

María del Monte junto a su mujer, Inmaculada Casal. (Europa Press)
María del Monte junto a su mujer, Inmaculada Casal. (Europa Press)

María del Monte aclara por qué habló de su orientación sexual

La artista ha querido desmentir que su intervención estuviera relacionada con la muerte de su madre, como se llegó a especular. Según ha explicado, nunca sintió que tuviera que ocultar su orientación sexual y su familia siempre estuvo al corriente de su vida.

No quepo en un armario y no he tenido la necesidad de estar en uno. No he tenido una infancia reprimida. Mi madre era conocedora de mi vida entera”, ha asegurado en Antena 3.

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María del Monte y Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'. (Flickr)
María del Monte y Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'. (Flickr)

María del Monte ha contado que fue durante aquel pregón cuando tomó conciencia de las dificultades a las que todavía se enfrenta el colectivo. “¿Ahora hay que pedir permiso para quererse?”, se preguntó entonces. Una reflexión que la llevó a hablar con naturalidad de su relación con Inmaculada Casal y a reivindicar el derecho a vivir el amor sin tener que dar explicaciones.

Su reflexión sobre el perdón y las traiciones

El título de su libro también ha dado pie a hablar sobre su manera de afrontar las decepciones. La cantante se considera una persona capaz de perdonar, aunque reconoce que eso no significa olvidar lo sucedido.

Yo soy de perdonar, pero por mi bien, no por el de nadie. No me gusta tener esa sensación de rencor porque no me hace bien. Pero mi perdón tiene memoria”, ha explicado. Además, ha reconocido que le cuesta superar las heridas más profundas: “En la vida todos tenemos situaciones duras, pero a mí no se me olvida el engaño”.

Sus palabras llegan después del difícil episodio que vivió junto a su mujer tras el robo en su domicilio, un asunto cuyo juicio espera para poder cerrar definitivamente esta etapa.

María del Monte y su sobrino, Antonio Tejado, condenado por el robo a su vivienda, en una imagen de archivo. (Europa Press) 26/9/2009
María del Monte y su sobrino, Antonio Tejado, condenado por el robo a su vivienda, en una imagen de archivo. (Europa Press) 26/9/2009

El miedo a la muerte que sufrió cuando era niña

Durante la entrevista, María del Monte también ha recordado a sus padres, a quienes considera fundamentales en su vida. “Qué suerte he tenido de tener los padres que me han tocado y de vivir como he vivido”, ha afirmado emocionada.

Sin embargo, su infancia estuvo marcada por un episodio que despertó en ella un profundo temor a la muerte. Cuando tenía diez años, escuchó una conversación entre su tía Aurora y su madre sobre el hallazgo de unos restos en una tumba. La noticia le provocó una angustia que tardó tiempo en superar.

“Salí llorando, diciendo que no me quería morir, a lágrima viva”, ha contado. Según ha recordado, pasó alrededor de un año llorando y llegó a perder las ganas de comer, hasta el punto de que su familia consultó con un médico. Aunque consiguió superar parte de aquel miedo, todavía evita los cementerios. “Yo sigo sin ir a un cementerio. Iré una vez, cuando me lleven”, ha confesado.

La pérdida de su hermano Antonio durante la pandemia

Uno de los recuerdos más dolorosos de la cantante está relacionado con la muerte de su hermano Antonio, en abril de 2020. María recibió la noticia mientras estaba con su madre y decidió ocultársela debido a su avanzada edad y a su estado de salud.

“Yo estaba con mi madre al lado y no podía expresar, tuve que contenerme”, ha relatado. Durante aproximadamente un año y medio mantuvo aquella mentira, hasta el fallecimiento de su progenitora, recurriendo a las restricciones de la pandemia para justificar la ausencia de su hijo.

“Se lo oculté y ha sido lo que psicológicamente más me ha machacado”, ha reconocido. Una experiencia que todavía le provoca dolor y que refleja el peso emocional de una decisión que tomó convencida de que así protegía a su madre.

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