España

El precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este domingo 18 de octubre, así como las tarifas más altas y más bajas del día.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 18 de octubre

Precio de media: 76.42 euros por megavatio hora

Precio más alto: 183.56 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 18 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 138.65 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 124.81 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 83.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.11 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.11 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 90.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.4 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.66 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 24.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 138.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 176.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 164.1 euros por megavatio hora.

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