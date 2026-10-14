Tana Rivera y Roca Rey atraviesan su peor crisis: de rumores de boda a una ruptura fulminante

Roca Rey y Tana Rivera. (Imagen de archivo).

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Lo que parecía una historia de amor consolidada atraviesa ahora un momento delicado. Tana Rivera y Andrés Roca Rey estarían pasando por una crisis sentimental después de seis meses de relación. Un romance que comenzó discretamente y que, con el paso de los meses, ha ido ganando protagonismo. De hecho, la noticia llega apenas unas semanas después de que surgieran rumores sobre una posible boda de la pareja en 2027.

Según ha publicado Vanitatis, habría sido el torero peruano, de 29 años, quien habría decidido poner fin a la relación, una decisión que habría sorprendido a Cayetana Rivera, de 26. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que la situación no sería necesariamente definitiva. Fuentes consultadas por ¡Hola! señalan que ambos estarían atravesando una crisis después de una fuerte discusión y que todavía no se podría dar por cerrado su romance.

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El motivo principal de este distanciamiento estaría relacionado con el ritmo al que había avanzado la relación. De acuerdo con las informaciones difundidas, Roca Rey se habría sentido desbordado por la rapidez de los acontecimientos y querría centrar sus esfuerzos en su carrera profesional, marcada por las exigencias del calendario taurino.

La noticia ha causado sorpresa porque, hasta hace poco, todo parecía marchar bien entre ambos. Hace apenas unas semanas, sus nombres aparecieron en los medios por posibles planes de boda para el próximo año. Sin embargo, personas del entorno de la pareja desmintieron entonces que existiera un compromiso y calificaron aquellos rumores de precipitados.

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Roca Rey y Tana Rivera. (Instagram).

La posibilidad de pasar por el altar habría contribuido a aumentar la atención sobre una relación que ambos habían intentado mantener en un discreto segundo plano. “Tienen una conversación en privado donde él le dice que las cosas están yendo muy deprisa y que quiere romper. Ella se queda alucinada, porque pasaba mucho tiempo en la finca de él”, explicaba este martes Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles.

La exigente profesión de Roca Rey también podría influir en este momento. Las temporadas taurinas requieren preparación, concentración y numerosos desplazamientos, circunstancias que pueden dificultar el mantenimiento de una relación convencional.

Una historia marcada por el apoyo y los gestos románticos

La relación salió a la luz el pasado mes de abril, cuando se conoció que la amistad entre ambos había dado paso a algo más. Aunque ya compartían círculo social, el vínculo sentimental habría comenzado poco antes de Semana Santa.

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Desde entonces, Tana se convirtió en una presencia habitual en las plazas donde toreaba su pareja. La joven acudió a distintas citas de su calendario, entre ellas la Maestranza de Sevilla y la Corrida Goyesca de Ronda. Uno de los episodios más delicados llegó cuando Roca Rey sufrió una grave cogida en abril. Tana abandonó el tendido para interesarse por su estado y acudió posteriormente al hospital, pendiente de su evolución.

Tana Rivera, presenciando angustiada cómo el toro volteaba a Roca Rey en San Martín de Valdeiglesias, Madrid. (Europa Press).

También se dejaron ver juntos en Madrid y compartieron momentos con la familia de ella. Francisco Rivera, padre de Tana, llegó a expresar públicamente su satisfacción por la relación y destacó el comportamiento del torero desde el comienzo.

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