Dónde es festivo el lunes 2 de noviembre: estas son las 9 comunidades que disfrutarán de puente con tres días de descanso para los trabajadores

Puente de Todos los Santos, estas son las comunidades que libran el 2 de noviembre. (Canva)

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El puente del 12 de octubre deja con buen sabor de boca y ya se busca otra oportunidad para tener un día extra con el fin de semana. Este año el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cae en domingo y 9 comunidades autónomas pasarán ese día libre para los trabajadores al lunes, 2 de noviembre, según apunta el calendario laboral de 2026. Que, incluso, ya se pueden consultar los festivos de 2027 porque el calendario ya se ha publicado.

El resto del país trabajará con normalidad ese lunes, a no ser que el trabajador o trabajadora quiera recurrir a días de vacaciones si desea disfrutar del puente.

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Dónde es puente el lunes 2 de noviembre

Las nueve comunidades que han decidido trasladar el descanso del domingo al lunes son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra. En estos territorios, los trabajadores sumarán el lunes 2 de noviembre a su fin de semana sin necesidad de recurrir a días de vacaciones.

Dónde será un lunes laborable el 2 de noviembre

Aquellos que quieran tener el día 2 de noviembre libre y en su comunidad no sea festivo tienen que pedir días de vacaciones propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto del territorio, la jornada del 2 de noviembre transcurrirá con normalidad. Se trata de Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunitat Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estas regiones, quienes quieran disfrutar de un puente de tres días deberán solicitar una jornada de vacaciones propia.

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Por qué existe esta diferencia entre comunidades

La posibilidad de optar por trasladar o no el festivo se ampara en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, que permite a las comunidades autónomas sustituir el descanso compensatorio del lunes por otras festividades propias y tradicionales. De este modo, las regiones que han decidido trabajar el 2 de noviembre reservan esa jornada de descanso para fijarla en otra fecha de mayor relevancia dentro de su propio calendario.

El puente de la Constitución en diciembre

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El esquema se repetirá el próximo mes, ya que el 6 de diciembre, Día de la Constitución, también cae en domingo este año. Cada comunidad autónoma podrá optar por trasladar ese descanso al lunes 7 de diciembre o mantenerlo reservado para otra festividad local. A nivel educativo, varias regiones podrían además declarar ese lunes como día no lectivo, lo que generaría un puente adicional para alumnos y personal docente, independientemente de la decisión adoptada en el ámbito laboral. El puente podrá ser desde el 5 hasta el 8 de diciembre, cuatro días completos donde disfrutar de una escapada o unos días libres simplemente.

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