España

Dónde es festivo el lunes 2 de noviembre: estas son las 9 comunidades que disfrutarán de puente con tres días de descanso para los trabajadores

Algunas regiones pasarán el festivo al lunes 2 de noviembre: así queda el puente

Puente de Todos los Santos, estas son las comunidades que libran el 2 de noviembre. (Canva)
Puente de Todos los Santos, estas son las comunidades que libran el 2 de noviembre. (Canva)
Guardar

El puente del 12 de octubre deja con buen sabor de boca y ya se busca otra oportunidad para tener un día extra con el fin de semana. Este año el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cae en domingo y 9 comunidades autónomas pasarán ese día libre para los trabajadores al lunes, 2 de noviembre, según apunta el calendario laboral de 2026. Que, incluso, ya se pueden consultar los festivos de 2027 porque el calendario ya se ha publicado.

El resto del país trabajará con normalidad ese lunes, a no ser que el trabajador o trabajadora quiera recurrir a días de vacaciones si desea disfrutar del puente.

PUBLICIDAD

Dónde es puente el lunes 2 de noviembre

Las nueve comunidades que han decidido trasladar el descanso del domingo al lunes son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra. En estos territorios, los trabajadores sumarán el lunes 2 de noviembre a su fin de semana sin necesidad de recurrir a días de vacaciones.

Dónde será un lunes laborable el 2 de noviembre

Agenda abierta con bloques de colores, bolígrafo plateado, taza de café con plato, sobre un escritorio de madera clara y fondo neutro.
Aquellos que quieran tener el día 2 de noviembre libre y en su comunidad no sea festivo tienen que pedir días de vacaciones propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto del territorio, la jornada del 2 de noviembre transcurrirá con normalidad. Se trata de Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunitat Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estas regiones, quienes quieran disfrutar de un puente de tres días deberán solicitar una jornada de vacaciones propia.

PUBLICIDAD

Por qué existe esta diferencia entre comunidades

La posibilidad de optar por trasladar o no el festivo se ampara en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, que permite a las comunidades autónomas sustituir el descanso compensatorio del lunes por otras festividades propias y tradicionales. De este modo, las regiones que han decidido trabajar el 2 de noviembre reservan esa jornada de descanso para fijarla en otra fecha de mayor relevancia dentro de su propio calendario.

El puente de la Constitución en diciembre

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El esquema se repetirá el próximo mes, ya que el 6 de diciembre, Día de la Constitución, también cae en domingo este año. Cada comunidad autónoma podrá optar por trasladar ese descanso al lunes 7 de diciembre o mantenerlo reservado para otra festividad local. A nivel educativo, varias regiones podrían además declarar ese lunes como día no lectivo, lo que generaría un puente adicional para alumnos y personal docente, independientemente de la decisión adoptada en el ámbito laboral. El puente podrá ser desde el 5 hasta el 8 de diciembre, cuatro días completos donde disfrutar de una escapada o unos días libres simplemente.

Temas Relacionados

Fiestas de EspañaDías festivosCalendario LaboralEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tailandia prepara el último adiós a la princesa Bha: la urna real de sándalo y los detalles de una ceremonia histórica

La primogénita de Rama X falleció el pasado mes de junio a los 47 años después de permanecer hospitalizada desde diciembre de 2022

Tailandia prepara el último adiós a la princesa Bha: la urna real de sándalo y los detalles de una ceremonia histórica

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Javier Gómez Bermúdez abandona el despacho en el que trabajaba desde 2017 y emprende una nueva etapa con una cartera de clientes vinculados a investigaciones de gran repercusión

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Los profesores madrileños cortan la Castellana el primer día de huelga por la educación pública

Los docentes reclaman un aumento salarial, rebajar las ratios y las horas lectivas

Los profesores madrileños cortan la Castellana el primer día de huelga por la educación pública

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

La humedad, el barro, o las noches a la intemperie son los factores que más contribuyen a la aparición del óxido en la moto. Cuando la mancha no se atiende a tiempo, termina por calar en la pieza y el daño se vuelve irreversible

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Además del precio promedio de los carburantes en España, ve los precios más baratos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Interior acaba de invertir 430.000 euros en mejorar la seguridad de Felipe VI y la Familia Real: inhibidores contra explosivos, sistemas antiespionaje y derribo de drones

La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions