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Ser diferente aumenta el riesgo de bullying: la advertencia de los expertos sobre los niños con trastornos del neurodesarrollo

El 79,5% del alumnado con discapacidad señala que “ser diferente” es un factor desencadenante para sufrir acoso escolar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
dificultad en la interacción social y la comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al menos 14 de cada 100 estudiantes afirman que ellos o algún compañero de clase sufren bullying todos los días. De estos alumnos, el 27,6% aseguraría que estas agresiones habrían comenzado hace más de un año, tal y como constata el VIII Informe de Acoso Escolar de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, publicado en septiembre de 2026.

Normalmente, el rasgo que evidencian estas acciones son los insultos, motes y burlas, presentes en el 86,4% de los casos y seguidos en segundo lugar por el aislamiento social. Como apunta el estudio, lo que motiva generalmente estas agresiones en primer lugar es el aspecto físico (78,9 %) y las diferencias culturales, raciales o religiosas (54,9 %). No obstante, estos datos se complementan con otro factor: la diferencia es el principal detonante de la victimización.

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Y es que el informe Acoso y ciberacoso escolar en alumnado con discapacidad, desarrollado por la Fundación ONCE en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya evidenció en 2019 que el acoso escolar afecta de forma desproporcionada al alumnado con discapacidad o diversidad funcional. En esta investigación, el 79,5% del alumnado con discapacidad, junto a sus familias y profesionales educativos, señaló que el hecho de “ser diferente” es el factor desencadenante fundamental para sufrir bullying.

Esta premisa terminó en un análisis que concluyó que el acoso hacia estos estudiantes se prolonga durante años y provoca un importante deterioro psicológico y académico, traduciéndose en tristeza (62,5%), pérdida de motivación para asistir a clase (57,8%) y descenso en las calificaciones (31,3%).

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dificultad en la interacción social y la comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los trastornos del neurodesarrollo

Poco después, un equipo reforzó la alarma sobre la especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas. Al parecer, los investigadores revelaron que los menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno del espectro autista (TEA) son las dos condiciones que presentan la mayor asociación con la exposición al acoso escolar.

El estudio, publicado en la revista científica JAMA Pediatrics, obtuvo una muestra de 71.800 niños y adolescentes estadounidenses. En el caso de los menores con TEA, el riesgo se incrementa notablemente a partir de la preadolescencia (entre los 12 y 17 años), sobre todo en colegios públicos situados en barrios con una mayor desventaja socioeconómica. Asimismo, los investigadores se dieron cuenta de que había una mayor asociación con el riesgo de sufrir bullying entre los alumnos con TEA que no requerían apoyos de salud específicos; es decir, aquel perfil de autismo de mayor funcionamiento. Mientras que el acoso a los niños con TDAH era persistente y transversal en los distintos grupos de edad y contexto.

Pero el panorama se ensombrece con el análisis de un estudio británico en la revista Schizophrenia Bulletin que hizo un seguimiento de 3.514 participantes desde su nacimiento hasta los 24 años. Y es que las dificultades del neurodesarrollo —complicaciones obstétricas o deficiencias cognitivas y motoras a los 8 años— en la infancia, junto con el acoso escolar, tienen un detonante preocupante a futuro: aumenta el riesgo de sufrir experiencias psicóticas en la adultez. Por lo que los autores señalan que es fundamental diseñar una estrategia para proteger al alumnado con necesidades del desarrollo frente al bullying para salvaguardar, así, su salud mental a largo plazo.

Más medidas contra el bullying. La Asociación No al Acoso Escolar reclamando ante el Congreso medidas de prevención contra este problema. Desde esta organización alertan de las dificultades que provoca y piden más formación de los profesores para detectar casos.

Un problema que surge en edades muy tempranas

A pesar de que el estudio estadounidense señala que los alumnos con TEA tienen una mayor vulnerabilidad al acoso entre los 12 y los 17 años, es preciso subrayar que estas agresiones no surgen de la nada en la adolescencia. El psicólogo José Luis Aranda Moyano demuestra que las dinámicas de maltrato, intencionalidad y desequilibrio de poder ya son observables en el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años). En sus palabras: “Los niños que son percibidos como diferentes —ya sea por su manera de moverse, de hablar o por sus capacidades cognitivas— presentan de forma sistemática un mayor riesgo de exclusión desde edades tempranas”.

Ante este escenario, UNICEF enfatiza que en aquellos entornos donde no se trabaja adecuadamente la inclusión de las personas con discapacidad o diversidad funcional, estos alumnos se convierten en los principales blancos de las agresiones verbales, físicas y psicológicas. Además, recuerda que la conducta agresiva se consolida si el entorno la tolera o refuerza, lo que hace imprescindible transformar las actitudes de los testigos y del grupo de iguales.

Uno de los sistemas al que recurren los especialistas es el Olweus Bullying Prevention Program, un programa noruego de prevención que ofrece un enfoque respaldado por la evidencia y que ha logrado reducir el bullying un 40% en centros de todo el mundo. Este sistema actúa de forma estructural a nivel de centro, aula, individuo y comunidad, demostrando que mejorar el clima social y capacitar al docente para supervisar e intervenir es la vía más eficaz para proteger a todos los estudiantes.

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