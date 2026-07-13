Empezar un jardín propio es más sencillo cuando se eligen plantas que no requieren cuidados complicados y resisten bien los descuidos comunes de los principiantes.
Algunas especies, como la sansevieria, el poto o el aloe vera, se adaptan a distintos ambientes y sobreviven con riegos espaciados y poca luz.
Esta selección de plantas fáciles de mantener permite a quienes se inician en la jardinería disfrutar del crecimiento y la belleza natural en casa, sin experiencia previa ni herramientas especializadas. En esta nota, presentamos las mejores opciones para dar los primeros pasos y descubrir el gusto por cultivar.
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5 plantas para principiantes que te harán enamorarte de la jardinería
Aquí tienes una lista de 5 plantas ideales para principiantes que pueden ayudarte a descubrir el gusto por la jardinería. Todas son fáciles de cuidar, resistentes y se adaptan bien a distintos ambientes, por lo que son recomendadas para quienes inician en este pasatiempo:
- Sansevieria (Lengua de suegra) Tolera poca luz, riegos espaciados y cambios de temperatura. Es una de las plantas de interior más resistentes y puede pasar hasta cuatro semanas sin agua.
- Poto (Epipremnum aureum) Crece bien en interiores, soporta olvidos en el riego y se adapta a distintos niveles de luz. Sus ramas colgantes la hacen muy decorativa.
- Aloe vera Además de sus cualidades medicinales, es fácil de mantener. Requiere abundante luz y riego solo cuando la tierra está completamente seca.
- Cactus Ideales para quienes se olvidan del riego. Necesitan poca agua y son muy resistentes. Solo requieren luz y un sustrato bien drenado.
- Espatifilo (Lirio de la paz) Se recupera bien si olvidas regarla y agradece un poco más de humedad. Sus flores blancas dan un toque elegante y ayuda a purificar el aire.
Estas especies permiten iniciarse en la jardinería con poco riesgo de errores y sin requerir cuidados complicados.
Las principales herramientas que se necesitan para iniciarse en la jardinería
Las principales herramientas para quienes se inician en la jardinería son sencillas, económicas y facilitan el cuidado de plantas en casa o en exteriores. Entre las más recomendadas para principiantes están:
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- Pala de mano (trowel): Ideal para cavar, trasplantar y remover el sustrato en macetas o pequeños canteros.
- Tijeras de podar: Permiten cortar ramas secas, dar forma a las plantas y mantenerlas saludables.
- Guantes de jardinería: Protegen las manos de espinas, tierra y productos químicos, y mejoran el agarre al manipular herramientas.
- Regadera o manguera: Esenciales para el riego regular de plantas en maceta o jardín, según el espacio disponible.
- Rastrillo pequeño: Sirve para nivelar la tierra, limpiar hojas secas y airear el sustrato.
Con este equipo básico es posible realizar las tareas fundamentales de jardinería y mantener las plantas en buen estado desde el inicio.
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