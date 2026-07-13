Un perro y un gato descansan apaciblemente en una sala luminosa de diseño minimalista, rodeados de diversas plantas de interior en macetas blancas y terracota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar un jardín propio es más sencillo cuando se eligen plantas que no requieren cuidados complicados y resisten bien los descuidos comunes de los principiantes.

Algunas especies, como la sansevieria, el poto o el aloe vera, se adaptan a distintos ambientes y sobreviven con riegos espaciados y poca luz.

Esta selección de plantas fáciles de mantener permite a quienes se inician en la jardinería disfrutar del crecimiento y la belleza natural en casa, sin experiencia previa ni herramientas especializadas. En esta nota, presentamos las mejores opciones para dar los primeros pasos y descubrir el gusto por cultivar.

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Varias plantas de interior en macetas se disponen sobre una repisa de madera en un moderno living, iluminado por la luz natural que entra por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 plantas para principiantes que te harán enamorarte de la jardinería

Aquí tienes una lista de 5 plantas ideales para principiantes que pueden ayudarte a descubrir el gusto por la jardinería. Todas son fáciles de cuidar, resistentes y se adaptan bien a distintos ambientes, por lo que son recomendadas para quienes inician en este pasatiempo:

Sansevieria (Lengua de suegra) Tolera poca luz, riegos espaciados y cambios de temperatura. Es una de las plantas de interior más resistentes y puede pasar hasta cuatro semanas sin agua. Poto (Epipremnum aureum) Crece bien en interiores, soporta olvidos en el riego y se adapta a distintos niveles de luz. Sus ramas colgantes la hacen muy decorativa. Aloe vera Además de sus cualidades medicinales, es fácil de mantener. Requiere abundante luz y riego solo cuando la tierra está completamente seca. Cactus Ideales para quienes se olvidan del riego. Necesitan poca agua y son muy resistentes. Solo requieren luz y un sustrato bien drenado. Espatifilo (Lirio de la paz) Se recupera bien si olvidas regarla y agradece un poco más de humedad. Sus flores blancas dan un toque elegante y ayuda a purificar el aire.

Estas especies permiten iniciarse en la jardinería con poco riesgo de errores y sin requerir cuidados complicados.

Un rincón de sala contemporánea con luz natural muestra cinco plantas de interior variadas, incluyendo sansevieria, pothos, cactus, zamioculca y espatifilo, en macetas de diseño moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales herramientas que se necesitan para iniciarse en la jardinería

Las principales herramientas para quienes se inician en la jardinería son sencillas, económicas y facilitan el cuidado de plantas en casa o en exteriores. Entre las más recomendadas para principiantes están:

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Pala de mano (trowel): Ideal para cavar, trasplantar y remover el sustrato en macetas o pequeños canteros.

Tijeras de podar: Permiten cortar ramas secas, dar forma a las plantas y mantenerlas saludables.

Guantes de jardinería: Protegen las manos de espinas, tierra y productos químicos, y mejoran el agarre al manipular herramientas.

Regadera o manguera: Esenciales para el riego regular de plantas en maceta o jardín, según el espacio disponible.

Rastrillo pequeño: Sirve para nivelar la tierra, limpiar hojas secas y airear el sustrato.

Con este equipo básico es posible realizar las tareas fundamentales de jardinería y mantener las plantas en buen estado desde el inicio.