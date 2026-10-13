La princesa Firyal de Jordania descubre el robo de sus joyas tras encontrar su anillo en una subasta: acusan a una de sus empleadas después de 11 años juntas

El robo de joyas a la princesa de Jordania.(Grosby)

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Hay traiciones que duelen por el valor económico de lo sustraído, pero escuecen mucho más por la confianza rota. La princesa Firyal Irshaid de Jordania, exesposa del príncipe Muhammad bin Talal y excuñada del recordado rey Hussein, se encuentra inmersa en un proceso judicial en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. La aristócrata ha visto cómo parte de su valioso joyero personal terminó a la venta en una casa de subastas británica sin su consentimiento, destapando una presunta trama doméstica que apunta directamente a la persona que cuidó de su intimidad durante más de una década.

Firyal, nacida en Jerusalén en 1945 y graduada en la Universidad de Columbia, ha sido durante décadas un rostro habitual de los círculos más selectos de la alta sociedad internacional, con una intensa vida social tanto en Nueva York como en las principales capitales europeas. El origen de esta pesadilla se remonta a marzo de 2020. Con la llegada de las restricciones por la pandemia de coronavirus y el confinamiento, la princesa decidió abandonar temporalmente la capital británica.

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Al marcharse, dejó su exclusiva residencia en el barrio de Belgravia al cuidado de María Virgelina Taborda Henao, la mujer que llevaba once años trabajando como su ama de llaves. Según sostiene la Fiscalía, la empleada era la única persona autorizada para acceder a la vivienda y custodiar las pertenencias de la princesa mientras ella se encontraba fuera del país.

Lo que la aristócrata jamás imaginó es que el distanciamiento por la crisis sanitaria daría pie a la desaparición continuada de su colección privada. La alerta no saltó por una alarma doméstica, sino por una providencial llamada telefónica recibida en noviembre de 2020. Un responsable de JAR, la prestigiosa firma de alta joyería, se puso en contacto con la princesa para advertirle de que dos piezas estrechamente vinculadas a ella estaban a punto de ser subastadas en la casa Canterbury Auction Galleries. Una de ellas era nada menos que un anillo de zafiros y diamantes creado especialmente para Firyal, una pieza única e inconfundible cuya presencia en el catálogo confirmó el expolio y la llevó de inmediato a contactar con la policía.

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La alianza de su boda escondida en el abrigo

La denuncia de la princesa puso en marcha una investigación policial que destapó nuevos indicios comprometedores. Al rastrear las operaciones de la casa de subastas de Canterbury, los agentes comprobaron que ya se habían puesto a la venta otras joyas pertenecientes a Firyal. Ante estas evidencias, las autoridades procedieron a registrar la vivienda de Taborda Henao, de 71 años y residente en el distrito de Hammersmith y Fulham, donde las sospechas terminaron de cobrar forma al localizar varias de las piezas que la princesa había dado por desaparecidas.

Las reinas Letizia y Rania de Jordania se han mostrado muy afectuosas y cordiales durante su primer encuentro con motivo de la visita de los reyes de Jordania a España y en el que ambas han visitado las Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional, ubicadas dentro del Palacio Real

Entre los objetos incautados en el domicilio de la empleada se encontraba la propia alianza de boda de Firyal, oculta en el interior de un abrigo. Los agentes también hallaron un valioso collar guardado en un armario de la cocina y un sobre con unos pendientes. Tal y como se ha expuesto en la sede judicial londinense, la princesa había llegado a pensar en su momento que había extraviado su alianza tiempo atrás. Sin embargo, en su declaración ante el tribunal remarcó con firmeza que jamás habría regalado ni entregado voluntariamente una joya con semejante carga sentimental y biográfica, aportando facturas, catálogos y fotografías para acreditar la titularidad de su joyero.

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Piezas de 33.000 euros vendidas por 470

Las pesquisas de la fiscalía británica no se limitaron al ama de llaves, sino que colocaron en el punto de mira a su sobrino, Julian Ramirez. Según el fiscal Oliver Wellings, el hombre actuó como el intermediario necesario para trasladar los lotes a la casa de subastas. Ramirez acudió por primera vez a Canterbury en 2019 para una jornada de tasación y, a partir de entonces, comenzó a consignar diversas piezas para su venta. El ministerio público sostiene que llegó a embolsarse alrededor de 106.000 euros derivados de estas transacciones, de los cuales transfirió más de 21.000 euros a la cuenta de su tía entre junio de 2019 y noviembre de 2020.

Las joyas que han desaparecido de Firyal de Jordania. (Grosby Group)

El desfase entre el valor de las joyas y el precio por el que se remataron en el mercado evidencia la urgencia por deshacerse de ellas. Entre las piezas identificadas figuran unos exclusivos pendientes de esmalte y piedras preciosas que Firyal adquirió en Sotheby’s en 2011 por unos 33.900 euros; en 2020, sin embargo, fueron subastados en Canterbury por apenas 470 euros. Cuando la princesa pudo por fin regresar a Londres en mayo de 2021, el panorama en su residencia de Belgravia fue desolador: prácticamente toda su colección de alta joyería se había esfumado, quedando en las cajas únicamente piezas de bisutería.

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Mientras Taborda Henao niega tajantemente la autoría del robo ante el juez, su sobrino, que quedó en libertad bajo fianza tras ser detenido, viajó a Colombia en octubre de 2023 y no ha vuelto a pisar suelo británico. La princesa Firyal, madre de los príncipes Talal y Ghazi y vinculada en el pasado a personalidades como Stavros Niarchos o Lionel Pincus, libra ahora en los tribunales británicos la batalla definitiva para esclarecer el saqueo de los recuerdos que marcaron su vida.