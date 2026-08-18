La deuda pública baja al 101,5 % del PIB en junio, casi dos puntos menos que un año antes

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Madrid, 18 ago (EFE).- La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en junio en 1,763 billones de euros, un 4,2 % más respecto al mismo periodo de 2025, si bien la ratio sobre PIB descendió al 101,5 %, 1,9 puntos porcentuales inferior a la de un año antes (103,4 %).

De acuerdo con los datos avanzados este martes por el Banco de España, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,6 billones de euros, un 4,4 % más interanual, que equivalen al 92,2 % del PIB, mientras que el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social fue de 136.178 millones, un 7,9 % más interanual, que suponen el 7,8 % del PIB.

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Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.039 millones, equivalentes a un 20,4 % del PIB, con un incremento interanual del 3,6 %.

La deuda de las corporaciones locales se situó en 21.437 millones (1,2 % del PIB), tras descender un 8,1 % interanual.

Al cierre de junio, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.489.495 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (184.917 millones), valores a corto plazo (82.636 millones) y efectivo y depósitos (5.602 millones). EFE

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