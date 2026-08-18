Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La deuda pública baja al 101,5 % del PIB en junio, casi dos puntos menos que un año antes

Guardar

Madrid, 18 ago (EFE).- La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en junio en 1,763 billones de euros, un 4,2 % más respecto al mismo periodo de 2025, si bien la ratio sobre PIB descendió al 101,5 %, 1,9 puntos porcentuales inferior a la de un año antes (103,4 %).

De acuerdo con los datos avanzados este martes por el Banco de España, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,6 billones de euros, un 4,4 % más interanual, que equivalen al 92,2 % del PIB, mientras que el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social fue de 136.178 millones, un 7,9 % más interanual, que suponen el 7,8 % del PIB.

PUBLICIDAD

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.039 millones, equivalentes a un 20,4 % del PIB, con un incremento interanual del 3,6 %.

La deuda de las corporaciones locales se situó en 21.437 millones (1,2 % del PIB), tras descender un 8,1 % interanual.

Al cierre de junio, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.489.495 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (184.917 millones), valores a corto plazo (82.636 millones) y efectivo y depósitos (5.602 millones). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

El cocinero asturiano señala el atemperado de la carne como el punto clave para conseguir un chuletón perfecto en casa

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

El aviso estará en en vigor desde las 13:00 horas hasta las 20:59 de este martes

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

El operador prueba las series 106 y 107 de Talgo, compatibles con el ancho ibérico luso, mientras las trabas regulatorias bloquean su llegada a París

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

El medio especializado estadounidense publica un artículo que considera que “España, poco a poco, y quizás incluso pronto, comprenderá la sensatez de abandonar su reivindicación territorial africana”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

La empleada sostuvo que la situación fue un descuido y negó cualquier intención de apropiación indebida, mientras que la empresa sostuvo que abusó de su confianza

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

Un nuevo terremoto de 4.7 en Granada y varias réplicas de hasta 4.2 ha dejado al menos tres heridos leves

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

ECONOMÍA

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida