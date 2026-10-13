Finge tener una relación con un hombre con discapacidad intelectual, le pide prestado el coche y lo vende en Rumanía: condenada a un año de prisión

Una mujer vende el todoterreno de su pareja en Rumanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una historia de una relación falsa, manipulación psicológica y abuso de confianza ha concluido con una condena en los tribunales de Castilla y León. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un año y un día de prisión a una mujer que engañó a un hombre con sus “facultades mentales mermadas”, haciéndole creer que mantenían una relación sentimental, con el único propósito de arrebatarle su vehículo de alta gama y trasladarlo al extranjero para su reventa.

Los hechos se sitúan entre diciembre de 2019 y julio de 2020, periodo en el que Isabela, quien ya contaba con antecedentes penales previos por delitos contra la propiedad, entabló contacto con la víctima en Burgos. Según recoge la resolución judicial, la mujer actuó en todo momento “en virtud de un plan preconcebido”, aprovechándose conscientemente de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre, quien en aquel momento se hallaba inmerso en trámites para su incapacitación judicial.

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A través de esta manipulación afectiva, la acusada logró ganarse la confianza del afectado “siendo conocedora de que las facultades mentales de esta persona se encontraban mermadas”, según figura en la sentencia. Valiéndose de la falsa ilusión amorosa que había generado en él y con el claro “ánimo de distraer el patrimonio ajeno”, ideó la maniobra definitiva para apoderarse de su automóvil, un todoterreno Jeep Compass tasado pericialmente en 21.890 euros.

En el mes de julio de 2020, la mujer logró que el propietario le dejara las llaves tras asegurarle que solo necesitaba el coche para probarlo con un supuesto comprador. En ese momento, asumió el compromiso verbal de devolvérselo el 10 de agosto del mismo año.

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Un todoterreno circulando por una carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no tenía la menor intención de cumplir lo prometido: ese mismo mes de julio trasladó el vehículo hasta Rumanía “sin conocimiento ni consentimiento” del legítimo dueño. Tan solo unas semanas después, en septiembre de 2020, vendió el todoterreno en dicho país a un tercero de buena fe por un importe de 14.000 euros, circulando ya el coche con matrícula rumana.

Un pacto para evitar el ingreso en prisión

Tras la apertura del procedimiento judicial dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lerma y la posterior celebración de la causa en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, la acusada decidió reconocer íntegramente los hechos y asumir la pena solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular en un trámite de conformidad.

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El magistrado declara a Isabela responsable de un “delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales”. Junto a la pena privativa de libertad de un año y un día, la sentencia le impone la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (que le impide presentarse como candidata a cualquier proceso electoral durante el tiempo de condena) y una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros.

La Sala fijó que la condenada deberá indemnizar a la víctima con la suma de 10.000 euros. No obstante, el tribunal acordó concederle la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de cuatro años. Para no ingresar en un centro penitenciario, Isabela deberá cumplir estrictamente una serie de requisitos: no volver a delinquir en dicho periodo, notificar cualquier cambio de domicilio y abonar la indemnización fijada a favor del perjudicado mediante el pago fraccionado de 276 euros mensuales.

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