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Un pueblo lleno de leyendas y brujas: así es la región andaluza con calles estrechas y empinadas que está repleta de casas blancas

En plena Alpujarra granadina, este pequeño municipio destaca por su arquitectura tradicional y su ubicación entre las montañas de Sierra Nevada

Pueblo granadino
Soportújar. (Ayuntamiento de Soportújar)
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En plena Alpujarra granadina, entre las montañas de Sierra Nevada, hay un pueblo que parece sacado de un relato de misterio. Sus calles estrechas y empinadas, sus casas blancas y las figuras de brujas repartidas por sus rincones convierten a Soportújar en uno de los destinos más singulares de Andalucía. Aquí, las leyendas y las historias vinculadas a la magia forman parte de su identidad y atraen a visitantes que buscan descubrir un lugar diferente.

A cada paso, el municipio sorprende con esculturas, rincones decorados y referencias al mundo de la brujería que conviven con la arquitectura tradicional alpujarreña. Pero detrás de esta imagen de cuento hay también un pueblo con historia, situado en un entorno montañoso que invita a recorrerlo sin prisas y a perderse por sus calles para descubrir todo lo que esconde.

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Con alrededor de 260 habitantes, esta localidad granadina ha sabido convertir su imaginario popular en un reclamo turístico que atrae a viajeros durante todo el año. Su nombre está estrechamente ligado a las historias de brujas y hechiceras, una temática que se refleja en diferentes espacios del municipio y que ha marcado su identidad en las últimas décadas. La visita permite descubrir cómo un pequeño pueblo de montaña ha construido una propuesta propia en torno a las leyendas, sin perder el carácter de las localidades tradicionales de la Alpujarra.

Pueblo de Granada
Soportújar, Granada. (Reafael Castellón Rodríguez)

La historia de la brujería y las leyendas de Soportújar

La relación de Soportújar con la brujería se remonta a una tradición oral que ha sobrevivido durante generaciones. Las historias de brujas, curanderas, seres sobrenaturales y prácticas mágicas forman parte del imaginario popular de la localidad y han contribuido a que sus habitantes sean conocidos popularmente como brujos y brujas. El propio municipio ha impulsado la recopilación de estos relatos para evitar que desaparezcan y conservar una parte de su memoria colectiva.

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Una de las explicaciones que se relacionan con esta identidad apunta a la llegada de nuevos pobladores tras la expulsión de los moriscos de la Alpujarra, después de la rebelión de 1568 a 1571. Según la tradición local, entre las familias que se asentaron en la zona había personas procedentes de Galicia, una tierra con un rico folclore de meigas, hechizos y seres mágicos. Esta conexión se ha utilizado para explicar la fama de Soportújar, aunque no debe presentarse como un origen histórico demostrado de las leyendas de brujería del pueblo.

Para entender la pervivencia de estas historias también hay que tener en cuenta el papel de las creencias populares en las comunidades rurales. Durante siglos, los relatos sobre remedios, plantas medicinales, curanderas y supuestos poderes sobrenaturales convivieron con la religión y las costumbres locales.

En diferentes épocas, además, la Iglesia y las autoridades persiguieron determinadas prácticas consideradas supersticiosas o vinculadas a la magia, lo que contribuyó a asociar la figura de la bruja con el miedo y lo prohibido. Sin embargo, las creencias y las acusaciones de brujería no implican que las personas señaladas practicaran realmente las actividades que se les atribuían.

En Soportújar, ese universo de relatos se ha conservado a través de la tradición oral y ha adquirido una nueva dimensión con el turismo. El pueblo ha recuperado y reinterpretado las leyendas mediante espacios temáticos, actividades culturales y elementos inspirados en la brujería.

Entre ellos destaca el Centro de Interpretación de la Brujería, dedicado a explicar la evolución histórica de estas creencias, su representación social y su relación con las historias transmitidas de generación en generación.

De esta manera, la fama de Soportújar no depende de la existencia demostrada de aquelarres o rituales secretos, sino de la fuerza de un imaginario popular que ha pasado de unas generaciones a otras.

Hoy, ese legado constituye uno de los principales rasgos distintivos del municipio y permite acercarse tanto a las leyendas que han alimentado su fama como a la forma en que una comunidad ha decidido preservar y dar a conocer su tradición. Además, el municipio ha reforzado esta identidad con esculturas y figuras inspiradas en su folclore y sus leyendas.

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