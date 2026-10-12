La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real

La infanta Sofía y la princesa Leonor en el desfile del 12 de octubre (EFE)

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La infanta Sofía ha regresado este lunes a Madrid para acompañar a los reyes y a la princesa Leonor en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, una cita que ha compatibilizado con su segundo curso universitario fuera de España. Para la jornada, ha recuperado un traje rojo de Tommy Hilfiger que ya había llevado un año antes en Oviedo.

El conjunto, estrenado por Sofía en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias de octubre de 2025 en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, pertenece a The Sofia Capsule, una colección diseñada por Sofia Richie para Tommy Hilfiger. Está compuesto por una blazer cruzada y un pantalón recto del mismo tono.

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La chaqueta tiene doble botonadura, solapas de pico, botones dorados y un corte amplio con hombros marcados que cubre la cadera. El pantalón presenta una pierna recta y ancha, raya marcada y un largo que llega hasta el empeine.El rojo intenso ha destacado frente a los tonos neutros habituales en los actos oficiales. Su presencia durante la celebración del 12 de octubre remite visualmente a la paleta de la bandera española.

La infanta Sofía en el desfile del 12 de octubre de 2026 (Casa Real)

El ‘look’ de la infanta Sofía

El diseño está confeccionado en viscosa y poliéster, con una ligera trama que añade textura al tejido. Su patronaje holgado responde a la sastrería oversize presente desde hace varias temporadas en los armarios de las generaciones más jóvenes. Tommy Hilfiger fundó la firma estadounidense en 1985, convertida desde entonces en una referencia del estilo preppy. El traje estuvo disponible en El Corte Inglés, aunque ya se encontraba agotado antes de que la infanta lo luciera en el desfile.

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La infanta Sofía ha completado el conjunto con bailarinas destalonadas de punta afilada en tono nude. El calzado plano reduce la formalidad del traje y evita introducir un segundo foco cromático, además de adaptarse a una jornada que exige permanecer de pie durante varias horas. La elección encaja con una preferencia habitual de la joven por los zapatos sin tacón alto. El mismo criterio práctico ha aparecido recientemente en los estilismos de la reina Letizia, aunque en su caso por una cuestión de salud.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)

La identidad de la infanta Sofía

La infanta ha llevado la melena rubia suelta y peinada con naturalidad. La combinación de prendas de sastrería, calzado plano y un peinado sencillo ha configurado una imagen formal sin recurrir al vestido de ceremonia, lo que se ha convertido ya prácticamente en su marca personal. El traje de chaqueta se ha consolidado como una fórmula frecuente en el vestidor de doña Letizia y de sus hijas. Los cambios de color, corte y complementos permiten que las tres recurran a la sastrería sin vestir de manera idéntica.

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La recuperación del traje rojo sitúa la repetición de prendas en una de las jornadas institucionales más relevantes del calendario oficial. El conjunto mantiene el mismo diseño que llevó en Oviedo, con blazer de botones dorados y pantalón de raya marcada. La presencia de Sofía en Madrid coincide con su etapa de formación en Forward College. Tras cursar el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, ha iniciado el segundo en París dentro de un programa que continuará posteriormente en Berlín.

Mientras se rendían los honores militares correspondientes y se ejecutaban los 21 cañonazos de ordenanza, con las tropas en posición de arma presentada, la insignia cayó al suelo desde la banda de la princesa Leonor.

En la Fiesta Nacional del año pasado, la infanta Sofía eligió un vestido de chifón negro con lunares blancos, largo hasta la rodilla y mangas amplias. Lo combinó con bailarinas negras de Magrit, una de las firmas de calzado habituales de su madre. Durante aquel desfile se protegió del fresco con una capa negra de Carolina Herrera que pertenecía a doña Letizia. Su estilo ha alternado prendas fluidas, cortes sencillos, colores neutros y estampados, aunque en ocasiones ha optado por conjuntos de un registro más formal.

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