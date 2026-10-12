El precio de la luz en España para este martes

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este martes 13 de octubre.

El precio de la luz varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 13 de octubre

Precio promedio: 167.03 euros por megavatio hora

Precio más alto: 269.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 25.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 13 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.66 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 202.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 202.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 201.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 216.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 225.32 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 257.31 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 233.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 200.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 42.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.75 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.18 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 149.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 216.32 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 269.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 236.55 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.32 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 213.99 euros por megavatio hora.