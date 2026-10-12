España

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

El especialista en medicina del dolor recomienda algunas estrategias para mejorar la calidad de vida mientras se espera la intervención

Juan Fernando García Henares
El especialista recomienda algunas estrategias para aliviar el dolor. (Montaje Infobae)
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Las listas de espera son uno de los principales problemas pendientes de resolver del Sistema Nacional de Salud. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran más de 850.000 personas en la lista de espera quirúrgica, mientras cuatro millones de españoles aguardan una cita con el médico especialista.

De entre todas las ramas de la medicina afectadas, Traumatología es la que más pacientes tenía en cola para pasar por quirófano, de acuerdo con los últimos datos de diciembre de 2025. De media, los pacientes tardan 137 días en conseguir su operación, tiempo que varía según el procedimiento que se vaya a realizar y la comunidad autónoma en la que se resida. Las prótesis de rodilla, por ejemplo, tardan 105 días en realizarse.

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Para los cerca de 30.000 pacientes que la esperan, estos días significan vivir con dolor y con trabas para hacer una vida normal. El doctor Juan Fernando García asegura que hay solución para estas molestias. “No siempre tienes que limitarte a aguantar hasta el día de la operación”, asegura en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@Doctorgarciahenares). “Mientras esperamos, podemos intentar controlar el dolor y mantenerte lo más activo posible”, afirma.

Estrategias contra el dolor antes de una operación

El doctor Fernández García es especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. En los últimos 15 años, ha desarrollado su carrera en los campos de la medicina del dolor, la medicina regenerativa y la ecografía musculoesquelética. Tras esta amplia experiencia, el especialista asegura que, mientras se está en la lista de espera, “el ejercicio adaptado y el fortalecimiento siguen siendo importantes” para pasar el tiempo de la mejor manera posible, “aunque la rodilla tenga una artrosis avanzada”.

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La rutina de movilidad para la banda iliotibial se enfoca en glúteos, abductores, cuádriceps y zona lumbar porque este tejido no se estira de forma aislada con facilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estar en lista de espera para una prótesis no significa que tengas que pasar meses limitando cada vez más tu actividad por el dolor. En algunos pacientes, el objetivo durante ese tiempo es mantener la mejor función posible hasta la cirugía: controlar el dolor lo suficiente para poder caminar, moverse y conservar fuerza”, explica. La idoneidad del deporte dependerá de cuánto tiempo falte para la operación, así como el timpo de dolor y los tratamientos que se hayan probado. “Y eso importa especialmente cuando hablamos de infiltraciones o de técnicas sobre los nervios geniculares”, aclara.

“Si hay un brote claro agudo de dolor e inflamación, una infiltración puede aliviarte durante unos días o semanas”, recomienda. Esta intervención consiste en inyectar un medicamento o sustancia terapéutica directamente dentro de la articulación para aliviar el dolor, reducir la inflamación y mejorar la movilidad. “Pero aquí hay un detalle importante: cuándo realmente tienes programada tu cirugía, porque puede haber riesgos asociados a estas infiltraciones”, indica. Si todavía se está al inicio de la lista de espera, de 105 días de media (más de tres meses), el ejercicio puede ser una buena herramienta.

En otros casos, cuando el ejercicio o las infiltraciones no han sido suficientes, “podemos valorar un tratamiento sobre los nervios que llevan el dolor a la rodilla”, afirma el doctor García. “Se llaman nervios geniculados y podemos hacerles un bloqueo y, en el mejor de los casos, una radiofrecuencia”, explica. El objetivo de estas estrategias “no es sustituir la prótesis ni arreglar la artrosis, es reducir temporalmente la señal del dolor para que puedas trabajar tu actividad física, mejorar tu movilidad y esperar o incluso retrasar esa cirugía”, concluye el especialista.

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