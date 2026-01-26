David Bustamante dará vida a El Zorro en un nuevo musical que se estrenará en diciembre en Teatro La Latina

David Bustamante, quien ya había debutado en el mundo de los musicales con “Ghost” en 2021, asumirá desde diciembre el papel protagonista en la versión escénica de “El Zorro, el musical”, espectáculo basado en la novela de Isabel Allende y dirigido por Sara Pérez. El montaje llevará la música original de Gipsy King y John Cameron, con producción de Sunset Entertainment, compañía reconocida por su trabajo en proyectos como “Una rubia muy legal, el musical”. Según informó el medio, el estreno está previsto para el 3 de diciembre en el Teatro La Latina, donde la obra permanecerá en cartel hasta la primavera de 2027.

De acuerdo con la información difundida, Bustamante interpretará a Don Diego, un joven hijo de noble español en la California del siglo XIX. A través de las adversidades propias de una época caracterizada por la opresión y el abuso de poder en la costa oeste de los Estados Unidos, su personaje adopta la identidad de El Zorro, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y defensa de los sectores desfavorecidos. Tal como publicó la fuente, esta adaptación se inspira en la obra de la escritora chilena Isabel Allende, “El Zorro. Comienza la leyenda”, y el libreto principal ha sido elaborado por Stephen Clark y Helen Edmundson.

La música, a cargo de Gipsy King y John Cameron, fusiona elementos de la rumba flamenca con notas propias del teatro musical, aportando un sello distintivo al espectáculo, según consignó la fuente. Esta propuesta escénica, que Sunset Entertainment exporta ahora a Madrid, tuvo su primera versión en inglés en el año 2008 y regresó con una nueva producción en 2022, consolidándose como referente de adaptaciones contemporáneas inspiradas en la leyenda del enmascarado.

El artista cántabro, en declaraciones recogidas por el medio a través de un comunicado, expresó que asumir este papel representa un deseo largamente esperado: “Es un regalo poder interpretar a este personaje, es uno de los grandes superhéroes. No sabía cuándo iba a volver a hacer un musical, pero sabía que tenía que ser con algo muy especial y este espectáculo lo va a ser”.

La apuesta escénica dirigida por Sara Pérez se anuncia como una de las producciones teatrales más ambiciosas en la trayectoria de Sunset Entertainment. El medio detalló que el musical contará con una larga estancia en cartelera, desde su estreno en diciembre hasta la primavera de 2027, lo que evidencia la magnitud del proyecto y la confianza de la productora en la acogida por parte del público madrileño.

“El Zorro, el musical” propone recuperar el mito clásico del personaje creado a comienzos del siglo XX y reinterpretado en varias ocasiones tanto en el cine como en la literatura y el teatro. En esta ocasión, la adaptación en Madrid bebe directamente de la visión de Isabel Allende, quien otorgó matices adicionales al héroe tras su novela de 2005.

En cuanto al elenco, la participación de Bustamante marca la segunda incursión del cantante y actor en el género de los musicales, tras el éxito de la versión española de “Ghost”, donde reafirmó su versatilidad artística. Su papel en “El Zorro” implica un reto interpretativo que combina habilidades dramáticas y vocales, sumado a la responsabilidad de encarnar a un personaje icónico de la cultura popular.

La producción se caracteriza por una combinación de música en vivo, coreografías inspiradas en la tradición flamenca y una escenografía que recrea la atmósfera de la California del siglo XIX. Según describió la fuente, el guion firmado por Clark y Edmundson respeta la narrativa original pero introduce elementos pensados para el dinamismo del formato musical contemporáneo.

La compañía Sunset Entertainment, responsable de éxitos recientes como “Una rubia muy legal, el musical”, refuerza con esta propuesta su apuesta por adaptaciones de grandes títulos literarios al lenguaje del teatro musical, confiando en la atracción que ejercen tanto la historia de El Zorro como el protagonismo de Bustamante sobre la audiencia española.