España

Los acampados de Sol se trasladan hacia el Congreso por la muerte de Maricarmen: “No son muertes, son asesinatos”

Decenas de manifestantes inician una marcha improvisada tras conocer el fallecimiento de la anciana dos semanas después de ser desahuciada

Un grupo de manifestantes acampados en la Puerta del Sol van en dirección al Congreso de los Diputados. "No son muertes, son asesinatos", gritan.
Guardar

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Maricarmen, los acampados en la Puerta del Sol han improvisado un memorial con velas. Sin embargo, en homenaje a las palabras que la anciana pronunció antes de su desalojo y que ha recordado el Sindicato de Inquilinas en el comunicado de su muerte —“Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”—, decenas de personas han decidido convertir el duelo en protesta y han emprendido una marcha hacia el Congreso de los Diputados.

Al grito de “No son muertes, son asesinatos” y “no toleramos ni un desahucio más”, la manifestación ha discurrido a lo largo del paseo de Cánovas del Castillo en dirección a la Cámara Baja. La muerte de la mujer de 87 años en el Hospital Gregorio Marañón —dos semanas después de ser expulsada de su hogar en el Retiro— ha elevado al máximo la tensión social, resonando entre los manifestantes proclamas como “Maricarmen vive, la lucha sigue”, “rentistas culpables, gobierno responsable” y “Todas somos Maricarmen”.

PUBLICIDAD

Según informan fuentes de la marcha a Infobae, los manifestantes se encuentran actualmente bloqueados a escasos metros de la Cámara Baja. “No nos dejan pasar más”, señala una de las asistentes ante el dispositivo desplegado. Efectivos policiales han acordonado los accesos y han blindado el perímetro con vallas de seguridad, impidiendo que la movilización avance hasta la escalinata principal del Congreso.

Decenas de personas marchan hacia el Congreso tras conocer la muerte de Maricarmen. (Ana Ferrer/Imagen cedida)
Decenas de personas marchan hacia el Congreso tras conocer la muerte de Maricarmen. (Ana Ferrer/Imagen cedida)

Ante la imposibilidad de rebasar el perímetro de seguridad, los manifestantes han optado por sentarse frente a las vallas de seguridad y encender decenas de velas, improvisando una nueva vigilia a las puertas del poder legislativo para recordar a Maricarmen, que ya se ha convertido en un símbolo indiscutible de la lucha contra la crisis de la vivienda en España. Además, según ha informado Efe, también se han congregado varias decenas de personas con velas encendidas en el portal del que fue el hogar de Maricarmen.

PUBLICIDAD

Un “hito sin precedentes” empañado por la tragedia

El fallecimiento de la vecina de Sainz de Baranda ha caído como un jarro de agua fría entre los acampados y activistas. En el comunicado difundido por el Sindicato de Inquilinas ha lamentado que, pese a lograrse en los últimos días “un hito sin precedentes” al abrir una mesa de negociación y acordar su regreso al inmueble con un alquiler protegido, la medida “ha llegado demasiado tarde” tras un proceso “torturante”. La salud de la mujer se vio gravemente mermada tras el desahucio ejecutado hace dos semanas, cuando fue expulsada de la que había sido su hogar desde los 17 años.

Mensajes y velas en la Puerta del Sol de Madrid tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen. (Efe)
Mensajes y velas en la Puerta del Sol de Madrid tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen. (Efe)

Para los colectivos por la vivienda, este desenlace supone un punto de no retorno que redefinirá la presión en la calle a las puertas del adelanto electoral y de la huelga general convocada en todo el país. “Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, subraya la nota del Sindicato de Inquilinas. Se trata de un mandato que los acampados ya han comenzado a cumplir al tomar las calles hacia el Congreso de los Diputados al grito de “Maricarmen vive, la lucha sigue” y “No son muertes, son asesinatos”.

Temas Relacionados

ManifestacionesViviendaVivienda EspañaDesahuciosMadridEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Palitos de aguacate: un aperitivo original y crujiente con el que te ganarás a todos tus invitados

Es una receta sencilla y con pocos ingredientes que puede servir como snack o entrante

Palitos de aguacate: un aperitivo original y crujiente con el que te ganarás a todos tus invitados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

La mujer, de 87 años, había sido desalojada de su vivienda en Madrid el 23 de septiembre y permanecía ingresada desde entonces

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

El cantante va esta noche al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva etapa profesional

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo