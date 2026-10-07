Los acampados de Sol se trasladan hacia el Congreso por la muerte de Maricarmen: “No son muertes, son asesinatos”

Un grupo de manifestantes acampados en la Puerta del Sol van en dirección al Congreso de los Diputados. "No son muertes, son asesinatos", gritan.

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Tras conocer la noticia del fallecimiento de Maricarmen, los acampados en la Puerta del Sol han improvisado un memorial con velas. Sin embargo, en homenaje a las palabras que la anciana pronunció antes de su desalojo y que ha recordado el Sindicato de Inquilinas en el comunicado de su muerte —“Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”—, decenas de personas han decidido convertir el duelo en protesta y han emprendido una marcha hacia el Congreso de los Diputados.

Al grito de “No son muertes, son asesinatos” y “no toleramos ni un desahucio más”, la manifestación ha discurrido a lo largo del paseo de Cánovas del Castillo en dirección a la Cámara Baja. La muerte de la mujer de 87 años en el Hospital Gregorio Marañón —dos semanas después de ser expulsada de su hogar en el Retiro— ha elevado al máximo la tensión social, resonando entre los manifestantes proclamas como “Maricarmen vive, la lucha sigue”, “rentistas culpables, gobierno responsable” y “Todas somos Maricarmen”.

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Según informan fuentes de la marcha a Infobae, los manifestantes se encuentran actualmente bloqueados a escasos metros de la Cámara Baja. “No nos dejan pasar más”, señala una de las asistentes ante el dispositivo desplegado. Efectivos policiales han acordonado los accesos y han blindado el perímetro con vallas de seguridad, impidiendo que la movilización avance hasta la escalinata principal del Congreso.

Decenas de personas marchan hacia el Congreso tras conocer la muerte de Maricarmen. (Ana Ferrer/Imagen cedida)

Ante la imposibilidad de rebasar el perímetro de seguridad, los manifestantes han optado por sentarse frente a las vallas de seguridad y encender decenas de velas, improvisando una nueva vigilia a las puertas del poder legislativo para recordar a Maricarmen, que ya se ha convertido en un símbolo indiscutible de la lucha contra la crisis de la vivienda en España. Además, según ha informado Efe, también se han congregado varias decenas de personas con velas encendidas en el portal del que fue el hogar de Maricarmen.

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Un “hito sin precedentes” empañado por la tragedia

El fallecimiento de la vecina de Sainz de Baranda ha caído como un jarro de agua fría entre los acampados y activistas. En el comunicado difundido por el Sindicato de Inquilinas ha lamentado que, pese a lograrse en los últimos días “un hito sin precedentes” al abrir una mesa de negociación y acordar su regreso al inmueble con un alquiler protegido, la medida “ha llegado demasiado tarde” tras un proceso “torturante”. La salud de la mujer se vio gravemente mermada tras el desahucio ejecutado hace dos semanas, cuando fue expulsada de la que había sido su hogar desde los 17 años.

Mensajes y velas en la Puerta del Sol de Madrid tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen. (Efe)

Para los colectivos por la vivienda, este desenlace supone un punto de no retorno que redefinirá la presión en la calle a las puertas del adelanto electoral y de la huelga general convocada en todo el país. “Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, subraya la nota del Sindicato de Inquilinas. Se trata de un mandato que los acampados ya han comenzado a cumplir al tomar las calles hacia el Congreso de los Diputados al grito de “Maricarmen vive, la lucha sigue” y “No son muertes, son asesinatos”.

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