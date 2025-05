La princesa heredera Victoria de Suecia revela cómo fue su etapa en el ejército

Victoria de Suecia, en una fotografía de Instagram. (@kungahuset)

El pasado 12 de marzo se vería por primera vez a Victoria de Suecia vestida con su uniforme militar. Esto sería con motivo de la ceremonia del Día del Nombre, celebrada en su honor en el patio interior del Palacio Real de Estocolmo. Dos meses después, tras completar su formación, la princesa heredera al trono de Suecia habló en la Agencia de Noticias TT acerca de su experiencia dentro del ejército.

Unos meses antes de sus declaraciones, concretamente el 19 de agosto de 2024, la princesa heredera al trono de Suecia inició el programa especial de entrenamiento para oficiales con el objetivo de profundizar sus conocimientos en táctica, estrategia militar y ciencia de la guerra. “Mi ambición es dedicarme plenamente a esto para poder representar lo mejor posible a las Fuerzas Armadas y a Suecia en el futuro”, alegaba Victoria. “Ojalá el curso fuera el doble de largo, para poder tener el doble de tiempo, quizás. Porque los debates en esos entornos son muy importantes e interesantes. Así que me gustaría que hubiera más tiempo para intercambios y conversaciones”, admitía la princesa.

Victoria de Suecia, en su formación militar (@kungahuset)

Victoria subrayó que la formación le ofreció una nueva perspectiva sobre el mundo actual: “Vivimos en el presente y estamos muy influenciados de diversas maneras por lo que sucede en nuestro mundo. Y poder estudiar este curso durante este tiempo me ha dado una perspectiva diferente de lo que está sucediendo”. Este contexto incluye el conflicto en Ucrania, que se alarga desde hace tres años, y que ha sido un factor decisivo en el cambio de postura de Suecia. El país, que históricamente se ha mantenido neutral, el 7 de marzo de 2024 se convirtió oficialmente en el 32º miembro de la OTAN, tras presentar su solicitud en mayo de 2022, apenas tres meses después del inicio de la invasión rusa.

Victoria de Suecia, junto a sus compañeros en la Academia Superior de la Defensa Nacional de Suecia. (Instagram: @kungahuset)

“No es demasiado tarde”

Pero la formación militar de la princesa no termina aquí. Según ha confirmado la agencia TT, continuará con su educación militar el próximo otoño. “Sucederá de forma natural porque es una educación constante, por así decirlo”, explicaba. Mientras el Rey Carlos XVI Gustavo y el Príncipe Carlos Felipe participan este 29 de mayo en los actos del Día de los Veteranos en el Museo de Historia Marítima de Estocolmo, la Princesa Heredera viajará a Göteborg, como ya hizo el año pasado. Desde el Palacio Real se recordó que “durante más de 60 años, Suecia ha proporcionado personal, tanto civil como militar, a las operaciones de la ONU en gran parte del mundo”.

Victoria de Suecia, durante su formación militar. (Instagram: @kungahuset)

A sus 47 años, la princesa heredera Victoria de Suecia ha demostrado una vez más su compromiso con el deber al volver a enfundarse el uniforme de faena y sumarse a las actividades de la Escuela de Defensa Nacional. Su participación no ha pasado desapercibida y ha generado admiración tanto dentro como fuera del país. Al ser preguntada sobre el impacto que su implicación puede tener en la sociedad sueca y sobre el papel de modelo a seguir que podría estar desempeñando, la princesa respondió con humildad y reflexión: “Quizás esto les haga reflexionar y comprender que no es demasiado tarde, aunque sean un poco mayores”, dejando entrever que su intención también es inspirar a quienes creen que ya no están a tiempo de asumir nuevos retos o compromisos cívicos.