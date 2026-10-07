España

El restaurante donde el rey Felipe VI ha ido a cenar con sus amigos: una taberna vasca fundada por un sacerdote en 1974

Los pintxos y raciones de cocina tradicional vasca son los protagonistas de este clásico restaurante del centro de Madrid, que también ha recibido la visita de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI

El rey Felipe VI ha celebrado una cena informal junto a algunos amigos en la Taberna de Alabarderos, un clásico de la capital (Montaje Infobae)
El rey Felipe VI ha celebrado una cena informal junto a algunos amigos en la Taberna de Alabarderos, un clásico de la capital (Montaje Infobae)
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Elegir el sitio perfecto para salir a cenar con amigos no es tarea fácil. Debe cuadrar a todos los gustos gastronómicos, a todos los estilos y a todos los bolsillos; debe estar bien ubicado, tener una decoración agradable y, por encima de todo, contar con una buena cocina. Más complicado aún debe ser si hay un rey entre los invitados.

A esta dicotomía se enfrenta Felipe VI cada vez que sale a cenar con sus amigos, una situación que se daba por última vez este pasado fin de semana. La revista Semana ha sacado a la luz unas imágenes del rey en el centro de Madrid de cena con su círculo más íntimo en una famosa taberna de la capital. Se le puede ver saliendo del restaurante y, en ausencia de Letizia, disfrutando de sus amistades.

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El lugar elegido para la velada no fue otro que la Taberna del Alabardero, un clásico de la restauración madrileña que se encuentra ubicado justo frente al Teatro Real, a solo unos metros del palacio. Abierta en 1974, la taberna fue fundada por don Luis de Lezama, sacerdote y hostelero que construyó, a partir de este local, un auténtico imperio gastronómico.

A través de la Taberna, Lezema se propuso dar una oportunidad a jóvenes con problemas de inserción, brindándoles formación en el sector de la hostelería. Además de la sede de Madrid, la Taberna del Alabardero se expandió abriendo otros locales en Sevilla, Marbella, Pozuelo e incluso un restaurante en Washington D. C. Hoy, el Grupo Lezama cuenta con un total de 10 establecimientos y una plantilla de más de 500 empleados.

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Barra de la Taberna Alabardero, en Madrid (Grupo Lezema)
Barra de la Taberna Alabardero, en Madrid (Grupo Lezema)

Este restaurante ha formado parte de la historia de España y, por sus mesas, han pasado reyes, papas, diplomáticos y grandes nombres de la cultura. Durante la época de la Transición, esta taberna mítica se convirtió en el epicentro de la cultura, la política y la alta sociedad, y hoy, sigue guardando a cal y canto las memorias de su pasado fascinante. Sus paredes, adornadas con fotografías y recuerdos, son como hacer un viaje en el tiempo.

Entre sus ilustres visitas cuenta con la de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes disfrutaron de su propuesta de cocina vasca durante sus visitas al local. La Familia Real ha mantenido también una estrecha relación con Lezema y sus restaurantes, como el propio sacerdote afirmaba hace más de una década en una entrevista con el Diario de Sevilla. “Felipe VI, de príncipe, venía a la Taberna del Alabardero de Washington con sus compañeros cuando estudiaba en Georgetown. Y a la de Madrid para algunas celebraciones con sus amigos y primos”, aseguraba.

Una barra de pintxos en el Madrid de los Austrias

La taberna debe su nombre a la Compañía de los Alabarderos, los miembros de la Guardia Real encargados de custodiar los Reales Alcázares. Su cocina se inspira en el recetario vasco, con platos que se sustentan en el producto de temporada y de calidad. Cuenta además con su propia huerta en Aranjuez, de donde se recogen las verduras y hortalizas que luego forman parte de los platos de la carta.

Pintxos de la Taberna Alabardero, en Madrid (Grupo Lezema)
Pintxos de la Taberna Alabardero, en Madrid (Grupo Lezema)

La taberna propone una carta de pintxos fríos y calientes, además de raciones para compartir, con productos clásicos de la cocina española y guiños al recetario vasco. Entre las opciones destacan las gulas al ajillo con alioli de ajo tostado, gildas de boquerón o antxoa con piparra, matrimonio de anchoas y boquerones, jamón ibérico, ensaladilla rusa y salmón marinado en casa.

En los pintxos calientes figuran la brocheta de pulpo a la gallega, el croquetón de jamón ibérico, la tortilla española con cebolla, la txistorra de Arbizu y el solomillo ibérico con cebolla caramelizada y queso Brie. Para compartir, la propuesta incluye jamón de bellota 100% ibérico, anchoas sobre caviar de tomate, pimientos de Padrón, gambones al ajillo, huevos rotos con jamón, pulpo a la brasa, rabas, torreznos con patatas revolconas, callos a la vizcaína y brandada de bacalao. En su zona de restaurante cuenta también con opciones de arroz, pescados y carnes, así como platos de cuchara.

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