Muebles, fotografías y cerámicas: la familia Franco subastará 700 objetos retirados del Pazo de Meirás

Imagen de archivo de la fachada del Pazo de Meirás. (Cabalar/EFE)

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Después de que en el mes de marzo el Tribunal Supremo ratificase la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordenaba a los Franco la devolución al Estado del histórico Pazo de Meirás, los familiares del dictador procedieron en julio a la retirada de centenares de las pertenencias que permanecían en el lugar.

Estos objetos, entre los que se encuentran muebles, fotografías, cerámicas, porcelanas y cristales, van a salir finalmente a subasta. Desde este miércoles, los bienes estarán expuestos en la sala Magna Art Auctiones, donde se realizará la puja el próximo martes 27 de octubre.

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La venta mediante subasta de estos objetos responde a un “deseo” de la familia Martínez-Bordiú, según ha señalado el director de la sala, José Miguel Carrillo de Albornoz, en declaraciones a Europa Press. Además, según ha explicado, toda la operación se ha realizado “con las garantías absolutas” y mediante el respaldo de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia.

Los Franco retiran las pertenencias del Pazo de Meirás. (Adrián Irago/Europa Press)

“Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás”, ha puntualizado, añadiendo que los bienes cuentan con una “buena” calidad" y gozan de un gran “carácter histórico”.

La CRMH habla de “expolio” y de “pasividad” por parte de la Xunta

Tras trascender la noticia de la puja, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que en su momento calificó la retirada de los objetos por parte de los descendientes de Franco como “expolio”, ha solicitado formalmente a la Delegación de Gobierno y a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galicia que se adopten medidas frente a la subasta.

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En concreto, la asociación ha pedido que se verifique mediante inspecciones necesarias “la condición de bienes de dominio público o sujetos a otro régimen legal de tutela y protección”. Además, de ser preciso, solicitan la adopción de medidas para impedir “la enajenación de dichos bienes”.

Fachada del Pazo de Meirás. (Adrián Irago/Europa Press)

La Comisión señala que estos bienes fueron retirados “con la autorización del Estado y la pasividad de la Xunta de Galicia”, a la vez que recuerda que se están “violando claramente” las disposiciones relativas a las visitas públicas del inmueble. Tal y como explican, el Pazo de Meirás es “un bien que es público a todos los efectos y que el Estado mantiene cerrado al público”.

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“No olvidemos que en la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria se afirmó textualmente que ‘Meirás ha dejado de ser únicamente un símbolo de la apropiación y el poder franquista’. Lamentamos que, tristemente, 50 años después de la muerte del dictador, los hechos no se correspondan con esa afirmación”, han subrayado en un comunicado.

Además, la Comisión denuncia que tampoco “se ha avanzado en la definición de los usos futuros del Palacio al menos en los organismos que fueron designados por las administraciones públicas en su momento, y el Protocolo de acciones firmado en 2021 se incumple constantemente con el paso del tiempo”.

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Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

¿Cuándo y dónde será la puja de los objetos del Pazo de Meirás?

La subasta de los objetos retirados por la familia Franco del Pazo Meirás, cuyo catálogo será publicado en los próximos días, se celebrará el próximo martes 27 de octubre a las 17.00 horas en la sala Magna Art Auctiones, donde podrán visitarse los bienes expuestos hasta la puja entre las 10.00 y las 19.00 horas. La subasta podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming.