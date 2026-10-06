La receta de macarrones con carne picada del restaurante de Messi: “Llevan tomate, sofrito de la abuela, bechamel y parmesano”

La receta de macarrones con boloñesa y bechamel del restaurante de Messi (Montaje Infobae)

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Cuando Messi cuelgue definitivamente las botas, la gastronomía seguirá siendo para él una fuente de ingresos. El delantero argentino cuenta con su propio negocio de restauración en España, un restaurante llamado Hincha que tiene locales en Andorra, Baqueira y Sotogrande y que el jugador fundó junto al chef con estrella Michelin Nandu Jubany.

Entre sus platos más destacados están sus recetas favoritas de la infancia, como los ‘Macarrones de Messi’, un plato de pasta hecho con “boloñesa de secreto, sofrito de la abuela y parmesano”. Esta receta parte de una base muy clásica, ya que lleva pasta, salsa boloñesa y bechamel; lo que la hace diferente es la forma en la que se monta y se presenta en el plato.

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Estos macarrones se sirven en un cuenco y de forma vertical, y cada hueco se rellena con una cremosa y contundente boloñesa casera. Una vez rellenos todos los macarrones, se cubre con bechamel y se remata con una capa generosa de queso fundido.

Cómo hacer los macarrones de boloñesa y bechamel del restaurante de Messi

Este plato se prepara con macarrones de tubo ancho, que se colocan en vertical, se rellenan con salsa boloñesa y se gratinan con bechamel, parmesano y gouda curado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 35 minutos Cocción: 35 minutos



Ingredientes

400 g de macarrones de tubo ancho

500 g de carne picada de ternera

1 cebolla

1 zanahoria

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

1 cucharada de tomate concentrado

100 ml de vino tinto

1 cucharadita de orégano seco

50 g de mantequilla

50 g de harina de trigo

600 ml de leche entera

50 g de queso parmesano rallado

100 g de gouda curado rallado

Aceite de oliva virgen extra

Nuez moscada

Sal

Pimienta negra

Cómo hacer macarrones de boloñesa y bechamel, paso a paso

Pela y pica la cebolla, la zanahoria, el pimiento y los dientes de ajo. Calienta aceite de oliva en una sartén. Añade las verduras y una pizca de sal. Pocha a fuego medio durante 10 minutos. Incorpora la carne picada. Desmenúzala con una espátula. Cocina la carne hasta que empiece a dorarse. Añade el tomate concentrado y remueve durante 1 minuto. Vierte el vino tinto y deja que se evapore el alcohol. Incorpora el tomate triturado, el orégano, la pimienta y un poco más de sal. Cocina la boloñesa a fuego medio-bajo durante 20 minutos. Pon abundante agua con sal en una olla. Cuece los macarrones durante la mitad del tiempo indicado por el fabricante. La pasta debe quedar firme. Escurre la pasta con cuidado y pásala por agua fría para cortar la cocción. Para preparar la bechamel, derrite la mantequilla en un cazo. Añade la harina y cocínala durante 2 minutos para que pierda el sabor a crudo. Vierte la leche caliente poco a poco mientras bates. Cocina la bechamel durante 8-10 minutos. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Retira del fuego. Incorpora e integra el parmesano y la mitad del gouda curado. Unta una fuente de horno con un poco de aceite o mantequilla. Coloca los macarrones en vertical, muy juntos, hasta cubrir toda la base de la fuente. Pasa la boloñesa a una manga pastelera y rellena cada macarrón. Cubre la parte superior con la bechamel de queso. Añade el resto del gouda curado y un poco más de parmesano. Hornea a 160 ºC durante 15 minutos. Si quieres una superficie más dorada, activa el gratinador durante 2-3 minutos al final. Deja reposar la fuente durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 890 kcal

Proteínas: 45 g

Hidratos de carbono: 85 g

Grasas: 42 g

Grasas saturadas: 20 g

Fibra: 7 g

Sal: aproximadamente 2,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar los macarrones en la nevera durante 3 días. Para recalentarlos, utiliza el horno a 160 ºC durante 10-15 minutos. También puedes usar el microondas, aunque la pasta quedará menos crujiente en la superficie.

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