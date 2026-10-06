España

Detenido tras atropellar a cinco ciclistas y tratar de embestirlas de nuevo: disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumplía condena por homicidio

Dos de las mujeres sufrieron heridas graves. Los hechos han ocurrido en una carretera de Cañadas de San Pedro, en Murcia

Accidentes de ciclistas
Imagen de una bicicleta en una carretera tras un accidente. (Freepik)
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Lo que en principio iba a ser una salida habitual en bicicleta por una carretera de Murcia ha terminado de la peor manera posible para cinco mujeres ciclistas que fueron arrolladas por un conductor, dejando a dos de ellas heridas de gravedad. La Guardia Civil ya ha detenido al hombre, de 42 años, acusado no solo del atropello, sino de regresar al lugar con la presunta intención de arrollarlas de nuevo en una carretera de la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro, según informa la agencia EFE. El arrestado disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumplía una condena por un homicidio doloso cometido en 2013.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, el conductor embistió con su vehículo a las mujeres que circulaban en bicicleta, de las cuales dos sufrieron heridas graves y una tercera presentó lesiones leves.

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Tras el impacto, el hombre recorrió unos 200 metros, dio la vuelta y regresó hacia las ciclistas. De acuerdo con los investigadores, lo hizo con la intención de volver a arrollarlas. Las mujeres tuvieron que saltar a la cuneta y arrastrar a las compañeras que permanecían tendidas sobre la calzada para evitar un segundo atropello.

El conductor huyó después del ataque. Abandonó el coche a unos dos kilómetros del lugar y continuó a pie por una zona de monte, donde los agentes lo localizaron y detuvieron.

Agentes de la Guardia Civil han incautado 478 kilos de hachís durante un control de tráfico en la autopista AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta, Navarra. En el operativo intervino un perro detector de drogas para localizar la sustancia en un vehículo. (Guardia Civil)

Positivo en consumo de drogas

El arrestado dio positivo por consumo de drogas. Ahora afronta cinco delitos de homicidio en grado de tentativa, además de delitos de lesiones, abandono del lugar del accidente y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

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Por esos hechos, podría enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión por las tentativas de homicidio, hasta 12 años por lesiones y hasta cuatro años por abandonar el lugar del siniestro, entre otras posibles condenas.

(Con información de EFE)

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