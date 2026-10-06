Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Guardar

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy miércoles 7 de octubre. Además ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

PUBLICIDAD

Precio de la luz

Día: 7 de octubre

Precio de media: 182.33 euros por megavatio hora

Precio más alto: 240.07 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 86.33 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 7 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 223.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 209.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 198.89 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.29 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 193.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.83 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 237.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 240.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 223.92 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 191.32 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 155.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 137.84 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 134.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.4 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 86.33 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.41 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 137.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.61 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.05 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 216.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 205.06 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.16 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.68 euros por megavatio hora.