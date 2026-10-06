Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

Archivo. Congreso de los Diputados (Europa Press)

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Tras la disolución de las Cortes, los diputados podrán solicitar una indemnización de transición de entre 7.000 y casi 10.000 euros. La ayuda se abonará en un único pago, tributará en el impuesto sobre la renta y será incompatible con otros ingresos. El Reglamento de pensiones parlamentarias prevé esta compensación para el periodo que existe entre la disolución de las Cámaras y la elección de los nuevos representantes. La misma previsión se aplica a los senadores que dejen de ejercer tras la convocatoria electoral.

La cantidad dependerá de la retribución y de los complementos y dietas asignados a cada parlamentario antes de la disolución. De acuerdo con la convocatoria electoral anunciada por Pedro Sánchez, el cálculo se realizaría con 52 días. El objetivo es cubrir la situación de quienes dejan su actividad ordinaria en las Cortes sin saber si volverán a obtener un escaño una vez celebradas las elecciones. El reglamento vincula esa incertidumbre a la decisión de los votantes y subraya que existen fórmulas similares en buena parte de los parlamentos de los países del entorno de España.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Un pago sujeto a solicitud y tributación

Un total de 213 parlamentarios han perdido la condición plena de diputado con la publicación del decreto de disolución del Congreso. Podrán acceder a esta compensación, aunque deberán pedirla de manera expresa. El dinero procederá del presupuesto de la Cámara y no se abonará de oficio. La Mesa del Congreso fijará el importe final en cada caso. La horquilla prevista, entre 7.000 y cerca de 10.000 euros, responde a las diferencias en los complementos vinculados a cargos, responsabilidades o circunstancias concretas de cada diputado antes de la disolución.

No se trata de una compensación por la pérdida del escaño ni de una paga equivalente a toda la legislatura. Cubre exclusivamente el intervalo entre el cese derivado de la disolución y el día de reflexión previo a las elecciones, establecido para el 28 de noviembre. Al estar sujeta al impuesto sobre la renta, los beneficiarios deberán incluir la cantidad recibida en su declaración ante Hacienda, como ocurre con el resto de sus ingresos. Además, quienes perciban otros ingresos incompatibles con esta prestación no podrán cobrarla.

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El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

No la reciben los miembros de Diputación Permanente

Los diputados que formen parte de la Diputación Permanente, tanto titulares como suplentes, no podrán percibir esta ayuda. La exclusión se debe a que conservarán su condición parlamentaria durante el periodo electoral y seguirán vinculados a las tareas institucionales de la Cámara. Tras la publicación del decreto electoral en el Boletín Oficial del Estado, 137 personas mantendrán esa condición: los integrantes titulares y suplentes de la Diputación Permanente y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La Diputación Permanente asume las funciones previstas para el Congreso durante la disolución de las Cortes y hasta que se constituya la Cámara salida de las elecciones. Sus miembros pueden intervenir en los asuntos que correspondan a este órgano, que garantiza la continuidad institucional mientras se desarrolla el proceso electoral. Por tanto, mantendrán sus ingresos habituales que han tenido los últimos casi cuatro años.

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