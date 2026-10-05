Las tres bodas de la duquesa de Alba: de casarse en 1947 con un aristócrata a hacerlo con un excura en la Transición y dar el último ‘sí, quiero’ a los 85 años

Todas las bodas de la duquesa de Alba. (Montaje Infobae)

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Este 5 de octubre se cumplen 15 años de un acontecimiento que acaparó las portadas de la prensa social y la atención mediática en toda España: la tercera y última boda de María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba. Aquel 5 de octubre de 2011, en la capilla del Palacio de las Dueñas en Sevilla, Cayetana, a sus 85 años, contrajo matrimonio con el funcionario Alfonso Díez. El enlace no solo confirmó la determinación de la aristócrata de vivir bajo sus propios criterios sin someterse a presiones familiares o sociales, sino que completó una trayectoria biográfica excepcional.

La vida sentimental de la duquesa de Alba permite repasar más de medio siglo de la historia de España. A lo largo de su vida, Cayetana protagonizó tres enlaces nupciales que respondieron a épocas y contextos socioculturales radicalmente diferentes: el esplendor aristocrático de la posguerra en 1947, la apertura y los cambios ideológicos de la Transición en 1978, y la defensa de la autonomía personal en la España del siglo XXI.

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En cada uno de sus tres matrimonios, la titular de la Casa de Alba adaptó las celebraciones a su situación personal y a las circunstancias del momento. Desde la ostentación multitudinaria de la Catedral de Sevilla en su juventud hasta la sobriedad del Palacio de Liria o la festiva reunión sevillana en su madurez, las tres bodas de Cayetana marcaron hitos informativos de gran relevancia en la crónica social del país.

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1947: El boato aristocrático con Luis Martínez de Irujo

El primer matrimonio de Cayetana de Alba se celebró el 12 de octubre de 1947 en la Catedral de Sevilla. La joven aristócrata, que por entonces ostentaba el título de duquesa de Montoro, se casó con Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, hijo de los duques de Sotomayor. Organizado por el padre de la novia, Jacobo Fitz-James Stuart, el enlace reunió a más de 2.000 invitados de la alta nobleza europea y supuso una inversión económica gigantesca para la época, calificada por publicaciones internacionales como una de las bodas más caras del momento.

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Cayetana, duquesa de Alba, el día de su boda. (EFE Archivo)

Para la ocasión, Cayetana lució un vestido diseñado por la modista Flora Villarreal y la tiara ducal de la emperatriz Eugenia de Montijo. Fruto de esta unión nacieron los seis hijos de la duquesa: Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia. La relación se prolongó durante 25 años, hasta la muerte de Luis Martínez de Irujo en 1972 a causa de una leucemia.

1978: La polémica unión con Jesús Aguirre

Seis años después de enviudar, Cayetana volvió a contraer matrimonio el 16 de marzo de 1978. En esta ocasión, la elección del contrayente generó una enorme controversia en los círculos conservadores de la época: se trataba de Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, un exsacerdote jesuita, ensayista e intelectual ocho años menor que ella.

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Jesús Aguirre y la duquesa de Alba el día de su boda. (Grosby Group)

A diferencia del multitudinario evento de 1947, la ceremonia se celebró de forma íntima en la capilla del Palacio de Liria, en Madrid, y fue oficiada por el sacerdote José María Martín Patino. Tras la boda, Jesús Aguirre asumió el título de duque consorte y desempeñó una destacada labor en la reorganización del archivo y el patrimonio artístico de la Casa de Alba. Este segundo matrimonio duró 23 años, hasta el fallecimiento de Aguirre en 2001.

2011: Su último enlace junto a Alfonso Díez

La tercera y última boda de la duquesa tuvo lugar el 5 de octubre de 2011 en la capilla del Palacio de las Dueñas, en Sevilla. Cayetana, con 85 años, decidió casarse con Alfonso Díez Carabantes, un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social 24 años menor que ella. Para disipar las objeciones manifestadas por sus hijos y formalizar el enlace, la aristócrata procedió previamente a la repartición en vida de su patrimonio personal entre sus herederos, mientras que el contrayente firmó la renuncia a cualquier compensación o bien derivado del ducado.

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La boda de la duquesa de Alba en 2011. (Grosby Group)

Cayetana lució en esta ceremonia un diseño en tono rosa empolvado firmado por la casa Victorio & Lucchino. Al término de la celebración religiosa, la duquesa salió a las puertas del palacio para agradecer el afecto del público congregado y bailó una rumba descalza ante los medios de comunicación. Aquella imagen puso el broche final a la vida matrimonial de una figura clave de la aristocracia española.