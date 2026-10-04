España

El ave rapaz que se extinguió en España como especie reproductora: sufrió un severo declive a mediados del siglo XX por la caza y el expolio de nidos

Pese a su desaparición en nuestro país, el halcón borní se encuentra catalogado como “de preocupación menor” a nivel mundial

Ejemplar de halcón borní, de la subespecie 'feldegii'. (Quartl/Wikimedia Commons)
Ejemplar de halcón borní, de la subespecie 'feldegii'. (Quartl/Wikimedia Commons)
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Durante años, especialmente en la Edad Media, el halcón borní (Falco biarmicus) gozó de una cierta importancia por su uso para la cetrería. En aquel momento, esta ave rapaz de tamaño mediado ocupaba un gran área de distribución, mucho más amplia que la que tiene en la actualidad, pues años de expolio de nidos y destrucción de sus hábitats provocaron que la especie se extinguiese en algunas regiones del mundo.

Uno de esos lugares es precisamente España. De hecho, el halcón borní figura en el Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Todavía es posible ver a esta especie sobrevolando los paisajes de nuestro país, pero ya no es reproductora y su presencia es esporádica, principalmente procedente de ejemplares en dispersión de las poblaciones del norte de África, escapes o liberaciones de aves ornamentales.

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Ejemplar de halcón borní. (Derek Keats/Wikimedia Commons)
Ejemplar de halcón borní. (Derek Keats/Wikimedia Commons)

Actualmente no existen proyectos de reintroducción del halcón borní en España, pues no hay asociaciones que hayan procedido a la liberación de ejemplares para devolver a nuestro país una población reproductora de la especie. Sin embargo, en los últimos años se han alcanzado importantes hitos en materia de cría en cautividad, por lo que quizá en un futuro esta ave vuelva a ser parte de nuestra fauna autóctona.

El nacimiento de varios polluelos despierta una cierta esperanza

En 2020, el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) dio la bienvenida a dos pollos de una pareja de halcones borní que habían sido cedidos al centro hacía unos pocos meses. “De momento hemos dado un primer paso, pero quién sabe si no es el principio de un nuevo frente que abrimos en favor de la recuperación de un ave tan interesante”.

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Dos polluelos de halcón borní nacidos en GREFA en 2020. (GREFA)
Dos polluelos de halcón borní nacidos en GREFA en 2020. (GREFA)

Más recientemente, en 2025, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez, en Cádiz, contribuyó a la conservación de esta especie mediante la cría en cautividad de otros dos polluelos. “Esta primera reproducción será solo el comienzo de futuras acciones encaminadas a restituir al halcón borní como parte de nuestra fauna”, señaló el zoológico en un comunicado.

Este hito fue el resultado de años de intentos en el centro, que no estaban dando sus frutos debido a la avanzada edad de la hembra de halcón borní. El Zoobotánico de Jerez incorporó entonces a una hembra más joven en 2024, lo que permitió que finalmente se lograse el nacimiento de los polluelos.

Las amenazas del halcón borní

En España, el halcón borní se reprodujo tanto en las islas Baleares como en toda la península en los siglos anteriores, según se desprende de los tratados de cetrería. Pese a su desaparición en nuestro país, esta ave rapaz todavía sobrevuela amplias zonas de África meridional, oriental y el Sahel, y se encuentra en núcleos aislados en Oriente Próximo, Asia Menor y la península Arábiga, motivo por el que figura como “de preocupación menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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En la zona mediterránea de Europa, su presencia ha disminuido notablemente en los últimos tiempos, quedando únicamente relegada a países como Italia o Grecia. Según señalan la UICN y el MITECO, a mediados del siglo XX sufrió un severo declive en el continente por cuestiones como el envenenamiento o la caza. La organización ornitológica SEO/BirdLife, por su parte, explica que en esta disminución también pudo influir “la recolección de ejemplares y huevos por naturalistas de la época”.

Hoy en día, el halcón borní se ve afectado por impactos que el ser humano provoca en el medioambiente y que están llevando hasta el borde de la extinción a muchos otros animales y plantas, como la urbanización, la modificación e intensificación de las prácticas agrícolas, la construcción de carreteras, la minería a cielo abierto o el uso de pesticidas, entre otros.

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