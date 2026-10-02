El bosque de cuento que se transforma en otoño: hayas centenarias, musgo y un río crean una estampa mágica en el País Vasco

En otoño el hayedo deja estampas con el suelo lleno de hojas ocres y naranjas. (Turismo Vasco)

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El Hayedo de Otzarreta cambia de rostro cada octubre. Las hojas de sus hayas centenarias viran del verde al ocre y cubren el suelo del bosque como una alfombra natural, mientras el musgo trepa por los troncos retorcidos y el río que atraviesa el paraje completa una postal que parece salida de un cuento. Situado en la vertiente de Bizkaia del Parque Natural de Gorbeia, cerca de la localidad de Zeanuri, este rincón se convierte en otoño en uno de los destinos naturales más fotografiados del País Vasco.

El bosque está formado por ejemplares de hayas trasmochas, árboles que fueron podados durante siglos para aprovechar su madera y que, con el paso del tiempo, desarrollaron troncos gruesos y ramas que se elevan de forma vertical desde la base. El río Zubizabala serpentea entre ellos y añade un sonido constante de agua que acompaña todo el recorrido. Pese a sus dimensiones reducidas, el hayedo se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan naturaleza, fotografía y silencio a pocos kilómetros de Bilbao.

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Qué ver en los alrededores del hayedo

La visita se completa con una caminata de pocos kilómetros que conecta tres puntos de interés dentro del parque natural. El recorrido, de acceso sencillo y apto para todas las edades, convierte la jornada en una opción adecuada para una escapada familiar.

El hayedo de Otzarreta se encuentra en Zeanuri. (Wikimedia/Eduardo Bartolomé)

La primera parada suele ser la cascada de Uguna, un salto de agua de dimensiones modestas rodeado de vegetación frondosa. El camino hasta su base puede volverse algo más escarpado en el tramo final, aunque la distancia es corta. Desde allí, el sendero conduce al humedal de Saldropo, uno de los ecosistemas más valiosos del parque y hogar de una amplia diversidad de flora y fauna. Pasarelas de madera recorren el humedal y permiten una caminata cómoda mientras se observa el paisaje.

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El tramo final del recorrido llega al propio Otzarreta. El camino por el hayedo es prácticamente llano y está señalizado, lo que permite recorrerlo sin dificultad técnica. El bosque completo se recorre en apenas 15 minutos, según coinciden fuentes especializadas en la zona, lo que lo convierte en una visita breve pero intensa en estímulos visuales.

Cómo llegar al Hayedo de Otzarreta

El acceso en vehículo se realiza por la carretera N-240, que une Bilbao con Vitoria-Gasteiz. Existen varios puntos de estacionamiento repartidos a lo largo del recorrido. El más cercano al bosque, situado a pocos metros de la entrada, resulta idóneo para quienes prefieren evitar caminatas largas. También hay aparcamiento en el propio puerto de Barazar, a unos 2,7 kilómetros del hayedo, y en la zona de Saldropo, equipada con mesas y espacios de ocio.

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Una de las rutas más impresionantes de España: recorre tres ríos, tiene una bonita cascada y frondosos bosques

Antes de iniciar la ruta, resulta recomendable detenerse en el Centro de Interpretación de Areatza, a solo 10 minutos en coche del hayedo, donde se ofrece información sobre la fauna, la flora y la historia del parque natural. Según coinciden varias guías de la zona, la mejor franja horaria para la visita es temprano por la mañana, cuando la niebla suele instalarse entre los troncos y añade un componente extra a la experiencia fotográfica. Se recomienda, además, evitar los fines de semana de temporada alta y optar por calzado cómodo, ya que, aunque el terreno es accesible, parte del camino discurre sobre tierra irregular.