Receta de serranito, el bocadillo típico andaluz con lomo, jamón, tomate y pimientos

Receta de serranito, un bocadillo clásico a base de lomo, jamón serrano, pimiento verde y tomate (Magnific)

Guardar

Este clásico bocadillo del sur de España es tan importante que incluso tiene su propio espacio en la Wikipedia. En un país amante de los entrepanes, el serranito se equipara a otros grandes clásicos como el campero malagueño, el bocadillo de calamares típico de Madrid o el archiconocido bocadillo de jamón.

El serranito original servido en Andalucía se sirve en un pan de viena andaluza, en un pan de mollete o en una barra pequeña de pan, y se prepara a base de filetes de lomo de cerdo, lonchas de jamón serrano, pimiento verde frito y tomate. En zonas como Huelva se le suele añadir otros elementos como la tortilla francesa, y muchos le añaden salsas como mayonesa o alioli. Acompañado de patatas fritas, es el bocadillo perfecto para una comida o cena de fin de semana.

PUBLICIDAD

Receta de serranito

El serranito es un bocadillo caliente que reúne lomo de cerdo, jamón serrano, tomate y pimiento verde dentro de un pan tostado. La técnica principal consiste en freír el pimiento y cocinar el lomo a la plancha para conservar su jugosidad.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 15 minutos.



Ingredientes

1 mollete, pan de viena o barra pequeña

2 filetes de lomo de cerdo fresco

2 lonchas de jamón serrano o jamón ibérico

1 pimiento verde italiano

1 tomate maduro

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Patatas fritas para acompañar, opcional

Cómo hacer serranito, paso a paso

Lava el pimiento verde y sécalo bien. Retira el tallo y las semillas. Córtalo en tiras gruesas. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén. Añade el pimiento y cocínalo a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta que quede tierno y ligeramente dorado. Sazona el lomo de cerdo con sal y pimienta. Calienta otra sartén con el resto del aceite. Cocina los filetes de lomo durante 1-2 minutos por cada lado. No los hagas en exceso para que queden jugosos. Corta el tomate en rodajas finas. Abre el pan por la mitad. Tuesta el pan por la parte interior durante 30-60 segundos. El tostado debe ser ligero para que el pan conserve una miga tierna. Coloca el tomate sobre la base del pan. Añade el lomo, el pimiento verde y el jamón serrano. Cubre con la otra mitad del pan. Monta el bocadillo justo antes de servir para evitar que el tomate reblandezca demasiado la miga. Sirve el serranito caliente con patatas fritas, si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 serranito individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 680 kcal.

Proteínas: 38 g.

Hidratos de carbono: 61 g.

Grasas: 30 g.

Fibra: 5 g.

Sal: aproximadamente 3,2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el serranito recién hecho, mientras el pan está caliente y el lomo conserva su jugosidad. Si sobra, guárdalo en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. Para recalentarlo, utiliza una sartén, una plancha o el horno a baja temperatura. No se recomienda congelarlo una vez montado, ya que el tomate y el pan pueden perder textura.

PUBLICIDAD