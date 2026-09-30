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Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños

El próximo lunes 5 de octubre, las mascotas tomarán el foco del programa de citas presentado por Carlos Sobera

Uno de los perros de 'Dog Dates' (Mediaset España)
Uno de los perros de 'Dog Dates' (Mediaset España)
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First Dates ya es uno de los clásicos de la televisión y no deja de reinventarse con programas especiales. En esta ocasión, Telecinco emitirá el próximo lunes 5 de octubre, a las 21:45 horas, una edición especial en la que perros y solteros compartirán mesa para decidir si la afinidad de la pareja también se extiende a sus animales de compañía. Dog dates, amor a cuatro patas reunirá a dos desconocidos y a sus respectivos animales en cada mesa del restaurante de First Dates.

Los participantes deberán valorar la afinidad con su cita y la convivencia potencial entre ambos perros, una condición que transforma el encuentro en una cita de cuatro. La cadena ha anunciado la iniciativa en sus redes sociales bajo el lema: “Dog Dates, una noche de solteros y mascotas”. El programa trasladará su dinámica habitual a un escenario en el que los animales tendrán una importante presencia durante los primeros encuentros.

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La mecánica mantendrá el punto de partida del formato: varios solteros acuden al restaurante para conocer a una persona con la que podrían establecer una conexión. La diferencia será que los perros de cada participante también formarán parte de la cita. La relación de cada soltero con su mascota permitirá mostrar aspectos de su vida cotidiana, sus hábitos y su personalidad. Los encuentros pondrán a prueba tanto la atracción entre los protagonistas como la respuesta de los animales ante otro perro con el que podrían llegar a convivir.

Telecinco estrena ‘Dog Dates’

El vídeo promocional de Telecinco resume la condición de esta entrega con una frase: “En esta cita tienen que gustarse, pero tienen que ser compatibles los cuatro”. Carlos Sobera estará al frente del especial como presentador junto al equipo habitual del programa. Por el restaurante pasarán perros de distintas razas, tamaños y personalidades. La presencia de los animales incorporará un factor que no suele intervenir en las decisiones de los participantes.

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Los perros podrán funcionar como punto de encuentro entre dos desconocidos, pero también provocar situaciones imprevistas durante las cenas, como ladridos sorpresa. Para los solteros no bastará con comprobar si existe química con la otra persona: tendrán que averiguar si sus compañeros de vida encajan. La emisión de Dog Dates llega después de las dos exitosas ediciones de Dog House, el programa de La 1 que fomenta la adopción de perros y que se ha emitido ya durante dos veranos con Chenoa al frente.

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. (Cuatro)
Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. (Cuatro)

El especial de ‘First Dates’

First Dates atraviesa una etapa de amplia presencia en la parrilla de Telecinco. El espacio presentado por Sobera llegó a la principal cadena de Mediaset España a comienzos de 2026, después de varios años como uno de los formatos más reconocibles de Cuatro. Desde su incorporación, el programa ha experimentado cambios en su ubicación dentro de la programación hasta asentarse como una de las apuestas del access prime time. Actualmente, el restaurante abre sus puertas durante cinco noches a la semana.

El formato no ha adelantado las historias de los participantes ni el papel concreto que desempeñará cada perro en los encuentros, pero ya han empezado a emitir un pequeño adelanto como cebo. En el vídeo promocional que ya está en emisión, las mascotas aparecen en la zona de citas que va después de la cena, pero no en la mesa junto al resto de comensales.

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