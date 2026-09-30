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Pascalle Paerel, prometida de Sandra Barneda, habla como nunca sobre su boda con la presentadora: “Quiero pasar con ella el resto de mi vida”

La pareja se dará el `sí, quiero’ el próximo 10 de octubre en una ceremonia íntima junto al mar

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
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Sandra Barneda y la bailarina Pascalle Paerel se darán el “sí, quiero” el próximo 10 de octubre tras cuatro años de relación. La presentadora de Mediaset y la exbailarina del Dutch National Opera Ballet han decidido consolidar su historia de amor con una boda que reunirá a sus familiares y amigos más cercanos. La noticia, que confirmaron las propias protagonistas a través de sus redes sociales con el mensaje “El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar. Nos casamos.”

El enlace llega después de una etapa de noviazgo construida entre Madrid y Ámsterdam, marcada por el entendimiento mutuo y un estilo de vida compartido. Aunque la propia Sandra Barneda reconoció en su momento que el matrimonio no entraba en sus planes iniciales, la estabilidad y la complicidad que ha encontrado junto a la neerlandesa la hicieron cambiar de opinión. La propuesta de matrimonio fue mutua, un gesto simultáneo que reflejó la sintonía de ambas y que dio paso a la organización de un evento diseñado al detalle.

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La celebración se trasladará a la costa española para cumplir el deseo explícito de Pascalle de casarse cerca del mar y con buen clima, descartando así urbes como Madrid o Barcelona. Con el respaldo de una agencia de organización de bodas, la pareja ultima preparativos como el menú, enfocado en la gastronomía española para sorprender a los invitados holandeses. Todo ello tras haber disfrutado ya de sus respectivas despedidas de soltera, entre las que destacó una escapada a Tánger con el grupo de amigas de la comunicadora.

Las palabras de Pascalle sobre la boda

Uno de los momentos clave en torno al anuncio de la boda ha sido la declaración pública que Pascalle Paerel compartió en su perfil de Instagram para explicar por qué ha decidido dar el paso con la escritora catalana. La exbailarina confesó con naturalidad la certeza inmediata que sintió en su noviazgo: “Creo que la cosa más importante es que cuando tú lo sabes, tú lo sabes. Y contigo fue la primera vez que yo quería casarme con alguien”. Una afirmación directa que deja clara la trascendencia de esta decisión para la empresaria, quien añadió: “Esto es lo que siento y que quiero pasar contigo el resto de mi vida. Esto no me ha pasado nunca, y contigo, después de cuatro años, sé que es lo que quiero”.

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En su mensaje, Pascalle definió la personalidad de la presentadora rescatando sus facetas más polifacéticas y dejando ver el día a día de su convivencia. “Creo que Sandra es un camaleón, tiene caras diferentes. Tiene un gran corazón, una parte ambiciosa, una parte picante... Con Sandra creo que nunca me aburro”, señaló. Para finalizar su publicación, la holandesa tiró de simpatía para disculparse por su dominio del idioma: “Hablo muy mal español, pero estoy practicando”. Estas frases resumen de primera mano los motivos por los que la pareja ha decidido pasar por el altar tras cuatro años de vida en común.

Dos vidas profesionales consolidadas

A pesar de la diferencia de edad de 15 años y de residir en países distintos durante buena parte de su tiempo, Barneda y Paerel han sabido acoplar sus agendas laborales. Pascalle, además de su trayectoria en la danza clásica internacional, dirige su propia agencia de modelos en Países Bajos y es madre de una niña. Sandra, por su parte, compagina sus proyectos de ficción literaria con el ritmo diario de la televisión en España. Ambas han demostrado que la distancia geográfica no ha sido un impedimento para consolidar un proyecto de vida sólido.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan el día 10. (Europa Press)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan el día 10. (Europa Press)

El evento del 10 de octubre contará con trajes nupciales elegidos de manera independiente y mantenidos en secreto hasta el momento de la ceremonia. La combinación de la gastronomía mediterránea, el entorno costero y la presencia de invitados tanto del panorama audiovisual español como del ámbito artístico holandés marcarán una jornada pensada para celebrar cuatro años de relación cercana, estable y sin artificios.

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