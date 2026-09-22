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Las tres plantas de las que puedes sacar esquejes este octubre para renovar tu jardín

Las temperaturas suaves y la humedad del otoño facilitan que las plantas echen raíces en varias especies

Plantas y esquejes en frascos con agua y pequeñas macetas sobre una mesa de madera junto a una ventana, con un sillón y una librería al fondo.
Octubre es el mes clave para propagar estas tres plantas por esqueje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Octubre marca el inicio de una de las mejores épocas del año para multiplicar plantas mediante esquejes. Las condiciones climáticas de esta temporada, con temperaturas moderadas y mayor humedad ambiental, crean un entorno propicio para que los fragmentos de tallo desarrollen raíces con éxito.

Esta técnica de propagación permite obtener nuevos ejemplares de manera económica, sin necesidad de comprar plantas adicionales. El proceso consiste en cortar una porción de tallo joven y sano, y colocarla en tierra o agua hasta que genere su propio sistema radicular.

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Entre las especies que responden mejor a este método durante el otoño se encuentran el romero, la hortensia y la fucsia. Cada una requiere cuidados específicos, pero todas comparten la ventaja de enraizar con relativa facilidad en esta época.

Plantas ideales para sacar esquejes en octubre

Romero

Infografía sobre el cultivo de romero: planta en maceta, mano cortando rama con tijeras, envase de hormona, esquejes en vaso con agua y en tierra, calendarios de días.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para cultivar romero en casa utilizando esquejes, un método más eficiente frente a la baja tasa del 30 al 40% de germinación por semilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina y también una de las más sencillas de propagar. Para obtener esquejes de esta especie, la clave es cortar tallos jóvenes y vigorosos, evitando las ramas más leñosas.

Una vez cortados, los fragmentos se plantan en tierra con buen drenaje y se ubican en un lugar con exposición solar directa. En pocas semanas, los esquejes desarrollan raíces propias y se convierten en plantas listas para incorporar a distintas preparaciones culinarias.

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Hortensia

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La hortensia es una de las plantas más buscadas para renovar jardines en otoño, gracias a sus llamativas inflorescencias en tonos azules, rosados o blancos. Para propagarla mediante esquejes, se deben elegir ramas que no hayan florecido y cortar fragmentos de unos 15 centímetros desde la punta.

Esta especie prospera en suelos ricos en materia orgánica, con buen drenaje pero humedad constante. Una vez plantado el esqueje, es fundamental mantener la tierra hidratada de forma permanente, ya que la falta de agua durante las primeras semanas puede impedir el desarrollo de raíces.

Con los cuidados adecuados, los esquejes de hortensia se convierten en plantas robustas capaces de florecer con intensidad durante la primavera siguiente, lo que aporta volumen y color a jardines y espacios exteriores.

Fucsia

Macetas de terracota con plantas de fucsia de flores rosadas y moradas sobre un suelo de losas de piedra.
La fucsia aporta color prolongado a jardines y terrazas una vez completado el proceso de enraizamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fucsia es una planta ornamental apreciada por sus flores de colores intensos. Su propagación sigue el mismo principio que las especies anteriores. Se cortan esquejes de entre 10 y 15 centímetros y se plantan en tierra húmeda.

Con los cuidados adecuados, estos esquejes se transforman en plantas capaces de florecer durante gran parte del año, lo que aporta color prolongado a jardines y terrazas una vez completado el proceso de enraizamiento.

Consejos para multiplicar plantas en octubre

La elección del material vegetal resulta determinante para el éxito del enraizamiento. Los esquejes deben provenir de tallos jóvenes y sanos, sin señales de enfermedad ni floración activa, ya que estos fragmentos concentran mejor la energía necesaria para generar nuevas raíces.

El corte se realiza con una herramienta limpia y afilada, en un ángulo que favorezca la absorción de agua y nutrientes. Un corte irregular o realizado con instrumentos oxidados puede facilitar el ingreso de hongos o bacterias que comprometan el desarrollo del esqueje.

Infografía con título y texto sobre cómo cuidar plantas aromáticas en casa, junto con siete ilustraciones de los pasos para su mantenimiento.
Una infografía ilustra consejos esenciales para el cuidado de plantas aromáticas como la albahaca, la lavanda y el romero en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad constante es otro factor clave durante esta etapa. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado, ya que el exceso de agua favorece la pudrición antes de que la planta consiga desarrollar raíces. Un riego moderado y regular ofrece el equilibrio necesario para el enraizamiento.

La ubicación también influye en el resultado final. La mayoría de los esquejes requiere luz indirecta durante las primeras semanas, para evitar que la exposición solar directa acelere la pérdida de humedad antes de que la planta logre establecer su propio sistema radicular.

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