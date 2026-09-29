La confesión de Maxi Iglesias en ‘El Hormiguero’: “Hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Dormía en el sofá cama”

Maxi Iglesias y Susana Abaitua en 'El Hormiguero'. (Flickr)

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Maxi Iglesias ha hablado de una etapa de su vida que hasta ahora no había ocupado tanto espacio en sus entrevistas. El actor ha acudido a El Hormiguero junto a Susana Abaitua para presentar Nuda propiedad, la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 2 de octubre. La conversación con Pablo Motos, marcada por el argumento de la cinta, terminó llevando al intérprete a recordar cómo fue su infancia y adolescencia en casa de su madre.

La película gira alrededor de una pareja que adquiere una vivienda mediante la fórmula de la nuda propiedad, por la que el propietario que reside en ella conserva el derecho a permanecer en el inmueble hasta su fallecimiento. Un argumento que pone sobre la mesa uno de los grandes problemas de la actualidad: las dificultades que encuentran muchas personas para acceder a una vivienda y hacer frente al precio de los alquileres.

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Precisamente por eso, Pablo Motos quiso conocer las experiencias personales de sus invitados y les preguntó por las peores viviendas en las que habían vivido. Una pregunta que provocó varias confesiones y que permitió descubrir una faceta mucho más personal de Maxi Iglesias, que recordó que durante buena parte de su adolescencia ni siquiera tuvo una habitación propia.

“Yo hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Era un piso de 50 metros cuadrados, con tres perros y yo sin habitación. Dormía en el sofá cama”, contó el actor. Su situación cambió cuando comenzó a trabajar y pudo buscar una alternativa. “Luego ya empecé a currar y me pude buscar una solución”, explicó.

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Maxi Iglesias y Susana Abaitua en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Maxi Iglesias y una experiencia que conecta con el argumento de su nueva película

La confesión del actor adquirió todavía más significado teniendo en cuenta que Nuda propiedad aborda precisamente las dificultades relacionadas con la vivienda. Maxi Iglesias reconoció que el problema afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, que en muchos casos tienen que compartir piso porque sus ingresos no les permiten asumir un alquiler en solitario.

“Bueno, por desgracia, sí. Hay mucha gente joven que se ve abocada a tener que compartir vivienda porque, si no, no puede con un sueldo hacer frente a los alquileres que hay. Eso es así y lo estamos viendo. Y no solo pasa en España, en los países que nos rodean también. Es una realidad muy triste”, señaló.

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El actor también puso el foco en aquellas parejas que pueden verse obligadas a continuar viviendo juntas aunque su relación haya terminado por las dificultades económicas que supondría mantener dos viviendas. “Lo ideal es que puedas vivir o convivir por amor, pero, si no te queda otra, hay mucha gente, amigas y amigos, que se tienen que juntar porque con su sueldo no pueden pagar un alquiler”, afirmó.

Susana Abaitua, por su parte, también recordó una experiencia poco agradable relacionada con una vivienda. La actriz explicó que tuvo que abandonar un piso después de sufrir durante meses una plaga de cucarachas que no conseguía solucionar porque sus vecinos no querían fumigar el edificio.

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Maxi Iglesias y Susana Abaitua en 'El Hormiguero'. (Flickr)

De los malos pisos a una transformación para alejarse del papel de galán

Durante la entrevista hubo espacio también para hablar de la nueva película y, especialmente, del cambio físico que Maxi Iglesias decidió realizar para interpretar a Lucas. El personaje, un hombre cercano a los 40 años al que aparentemente le importa poco todo, le ha permitido alejarse de la imagen de galán que ha acompañado al actor durante buena parte de su carrera.

Iglesias reconoció que está cansado de que su físico condicione los papeles que recibe. “A mí personalmente me aburre, pero es lo que me han dado. Lo he ido pidiendo, pero no me hacen caso”, confesó. Al mismo tiempo, quiso poner en valor que se siente afortunado por poder trabajar como actor: “Me siento un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta y estoy muy feliz trabajando en los proyectos en los que estoy, pero es verdad que me cuesta llegar a ese tipo de personajes”.

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Maxi Iglesias en una imagen de archivo. (Europa Press)

Para conseguir alejarse de esa imagen, el intérprete propuso modificar su físico para la película. Dejó de entrenar, una actividad que reconoce que le gusta especialmente, y aumentó considerablemente la cantidad de comida durante las semanas previas al rodaje. Sin embargo, el margen de tiempo era muy reducido: apenas cuatro semanas.

“Comía mucho y dejé de hacer ejercicio, que a mí me encanta. Pero dije: ‘Claro, si como, pero sigo haciendo ejercicio, noto que no hace nada’”, explicó. Aunque no consiguió ganar todo el peso que pretendía, el cambio sí contribuyó a construir un personaje diferente.

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, protagonistas de 'Todo lo que nunca fuimos', conversan sobre el amor auténtico, la diferencia de edad y la importancia de vivir el presente. Descubre su perspectiva sobre sus personajes, Axel y Lea.