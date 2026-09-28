De Saint-Tropez a las pasarelas: el estilo de Brigitte Bardot que sigue vigente en la moda actual

El corte de hombros descubiertos conocido como escote Bardot se adaptó a la indumentaria femenina de gala y de uso diario

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Hoy, 28 de septiembre, Brigitte Bardot cumpliría 92 años. A casi un año de su muerte, la actriz francesa mantiene un lugar propio en la historia de la moda: fue quien llevó las prendas de todos los días y el estilo veraniego al centro de la cultura popular.

Nacida en París en 1934, construyó una imagen que mezcló danza, cine y la vida en la Costa Azul. Ese estilo la acompañó en su salto a la fama internacional durante los años 50 y 60, la época en que el cine europeo empezó a imponer tendencias que salían de las salas y se instalaban en la calle.

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Su huella no se reduce a una sola prenda. El bikini, los vestidos de cuadros vichy, las bailarinas, los pantalones capri, el pañuelo anudado al cuello y el delineado de ojos forman parte de un repertorio que sigue vivo: reaparece en pasarelas, campañas publicitarias y guardarropas de verano.

Saint-Tropez quedó unido a una nueva forma de vestir en la playa

La actriz impulsó la visibilidad del bikini y la estética de la Riviera francesa desde las playas de Saint-Tropez (Photo © 2022 Alamy/The Grosby Group)

La relación entre Brigitte Bardot y Saint-Tropez ayudó a instalar una imagen duradera de la Riviera francesa. En las fotografías tomadas en sus playas, los trajes de baño de dos piezas, las camisas abiertas sobre el bikini y los peinados despeinados ofrecían una alternativa a la elegancia rígida de la época.

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El bikini ya existía antes de que la actriz lo adoptara, pero Bardot contribuyó a volverlo visible en un momento en que aún generaba resistencia en buena parte de Europa. Su presencia en la costa francesa convirtió esa prenda en una referencia de libertad corporal y moda veraniega.

La playa dejó de aparecer como un espacio separado del vestuario urbano. En su estilo, un pareo, una canasta de mimbre, unas gafas oscuras y una camisa masculina podían conformar un conjunto completo. Esa asociación entre ocio, sensualidad y naturalidad sigue presente en las colecciones estivales.

Las condenas judiciales en Francia por incitación al odio racial generaron controversias en la etapa posterior a su retiro del cine

El escote Bardot pasó de la pantalla a los vestidos de noche

El término escote Bardot define una línea de hombros descubiertos que se extendió desde los vestidos ajustados hasta las blusas de algodón y los diseños de gala.

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La silueta enfatiza el cuello y las clavículas, con una caída horizontal que deja los brazos libres.

Esta prenda adquirió fuerza porque la actriz combinaba una apariencia arreglada con una actitud poco ceremoniosa.

El corte podía funcionar con faldas amplias, pantalones de cintura alta o vestidos rectos, sin necesidad de recargar el conjunto.

La industria de la moda contemporánea mantiene los diseños característicos de la actriz como referencia en sus colecciones (Photo by Derrick CEYRAC / AFP)

Más de seis décadas después, el escote Bardot continúa como uno de los códigos más reconocibles del vestuario femenino.

Su vigencia se explica por la facilidad con que puede adaptarse a tejidos, largos y contextos distintos, desde el verano hasta la noche.

Los cuadros vichy encontraron una figura popular inesperada

El vestido de cuadros vichy que Bardot eligió para casarse con el actor Jacques Charrier en 1959 consolidó otra de las imágenes más recordadas de su guardarropa.

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La elección se apartaba de las convenciones asociadas a un vestido nupcial y llevó una tela vinculada a la ropa doméstica y de picnic a las páginas de moda.

El vestido nupcial de cuadros vichy utilizado por la actriz en 1959 integró este estampado doméstico a la moda formal (Photo by AFP)

En tonos rosados y blancos, aquel diseño reforzó una estética que combinaba inocencia visual y una sensualidad directa. El vichy quedó unido desde entonces a la actriz, junto con las faldas con vuelo, los cárdigans ceñidos y las blusas de escote amplio.

La prenda también anticipó una fórmula que la industria reutilizó muchas veces: tomar un estampado reconocible y desplazarlo de su contexto original. Bardot lo usó lejos de la solemnidad, con una naturalidad que resultó clave para su impacto.

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La actriz francesa Brigitte Bardot impulsó la moda de prendas cotidianas y de verano durante las décadas de 1950 y 1960 (xAGENCEx xBESTIMAGExAGENCEx xBESTIMAGEx)

El peinado alto y el delineado negro definieron una estética de los años 60

La influencia de Bardot alcanzó con la misma intensidad al terreno de la belleza. Su peinado elevado, conocido como choucroute, sumaba volumen en la coronilla y mechones sueltos alrededor del rostro. El acabado evitaba la rigidez y conservaba una apariencia deliberadamente imperfecta.

El maquillaje se apoyaba en delineado negro marcado, pestañas definidas y labios en tonos suaves. La combinación dirigía la atención hacia la mirada y contrastaba con la aparente espontaneidad del cabello. Fue una imagen repetida por modelos, actrices y cantantes de distintas generaciones.

El legado de la actriz permanece vinculado con la cultura popular y la historia de la moda (Photo by Raph GATTI / AFP)

Ese código estético permanece en tutoriales de belleza y editoriales de moda. La referencia suele actualizarse con recogidos menos estructurados, flequillos largos y una piel de acabado natural, pero conserva los elementos que hicieron reconocible a la actriz.

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Su ropa cotidiana anticipó el imaginario de la chica francesa

Fuera de los rodajes, Bardot solía elegir piezas simples: pantalones tobilleros, remeras ajustadas, bailarinas, camisas masculinas, suéteres finos y pañuelos. La fuerza de esos conjuntos residía en las proporciones y en la forma de combinar prendas de uso diario con accesorios puntuales.

La actriz solía usar pañuelos y su delineado característico siempre (REUTERS)

Esa fórmula se convirtió con el tiempo en uno de los pilares del llamado estilo de chica francesa. Sin embargo, su vestuario no respondía a una sola idea de elegancia parisina: también incorporaba la ligereza de la costa, el universo ecuestre, referencias marineras y prendas inspiradas en la lencería.

La moda contemporánea sigue recuperando esos recursos: hombros al descubierto, prendas de rayas, vichy, bailarinas y siluetas de cintura alta.

Cada retorno confirma que la influencia de Bardot se sostiene tanto en prendas identificables como en una manera de llevarlas.

La industria de la moda contemporánea reinterpreta de manera continua los códigos estéticos asociados a Brigitte Bardot (Grosby Group)

La trayectoria pública de Bardot también estuvo marcada por posiciones que generaron rechazo. Desde finales de los años 1990, recibió condenas judiciales y multas en Francia por declaraciones consideradas incitación al odio racial, en el marco de sus críticas a prácticas musulmanas y a la inmigración.

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Su activismo en defensa de los animales, central en su vida después de alejarse del cine, convivió con esas controversias. Aun con esa complejidad, el nombre de Brigitte Bardot conserva una presencia constante en la moda.

A 92 años de su nacimiento, su imagen sigue apareciendo como referencia para leer una época en la que el cine, la playa y la ropa cotidiana cambiaron de lugar en la cultura popular.