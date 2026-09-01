España

Cuándo son los festivos de septiembre y en qué comunidades es fiesta

El primer festivo común en todo el país tras el verano llegará el lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional de España, pero durante septiembre varias comunidades autónomas e islas tendrán jornadas no laborables propias

Calendario con fechas
Cuándo son los festivos de septiembre y en qué comunidades es fiesta -Edwin Montesinos Nolasco
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El mes de septiembre no tendrá ningún festivo común para toda España, pero varias comunidades autónomas e islas contarán con días no laborables propios. El calendario incluye celebraciones el 2, 8, 11, 15, 17, 18 y 24 de septiembre, con dos fechas que coinciden en viernes y permiten enlazar tres días de descanso.

El 8 de septiembre será festivo en Asturias, Extremadura y Gran Canaria

Antes de esas dos fechas, septiembre comenzará con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El miércoles 2 de septiembre será festivo en la ciudad, aunque la ubicación de la fecha en el calendario no permite formar un puente de manera directa.

El martes 8 de septiembre concentrará varias celebraciones. En Asturias será festivo por el Día de Asturias y la Virgen de Covadonga. Extremadura conmemorará el Día de Extremadura, que coincide con la festividad de la Virgen de Guadalupe. Ese mismo día será no laborable en Gran Canaria por la celebración de la Virgen del Pino. Al caer en martes, las personas que quieran unir el descanso con el fin de semana deberán solicitar libre el lunes 7 de septiembre, si sus condiciones laborales lo permiten.

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El viernes 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional, una jornada no laborable en toda la comunidad. Al coincidir con el inicio del fin de semana, quienes trabajen de lunes a viernes tendrán tres días consecutivos de descanso.

El martes 15 de septiembre será festivo en Cantabria por la Virgen de la Bien Aparecida. En Canarias, la jornada también se celebra en Lanzarote y La Graciosa. Dos días después, el jueves 17 de septiembre, Melilla conmemorará el Día de la Ciudad Autónoma.

El viernes 18 de septiembre será festivo en la isla por Nuestra Señora de la Peña. La fecha, en viernes, permitirá a los trabajadores que tengan ese día libre por calendario laboral disfrutar de un fin de semana largo.

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El calendario de fiestas propias del mes terminará el jueves 24 de septiembre en El Hierro, por Nuestra Señora de los Reyes. En este caso, el puente solo será posible para quienes no trabajen el viernes 25 o puedan utilizar un día de vacaciones.

El siguiente festivo común llegará el 12 de octubre

El próximo festivo laboral de carácter común será el lunes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. La fecha permitirá un fin de semana de tres días en el conjunto del país, salvo en los territorios con particularidades en sus calendarios laborales.

El resto de festivos generales previstos para los últimos meses de 2026 son el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad del Señor. El 1 de noviembre, Todos los Santos, cae en domingo, por lo que cada comunidad autónoma puede decidir si traslada o no el descanso a otra fecha.

A los festivos estatales, autonómicos e insulares se añaden las dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento. Por ese motivo, el calendario de cada trabajador puede incluir jornadas no laborables distintas a las recogidas en el ámbito nacional o regional.

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