Paula Echevarría, sobre los cánones de belleza actuales: “Ahora las chicas admiran a Lola Índigo o Shakira, que son cañones, pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo”

Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)

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Paula Echevarría se encuentra inmersa en la promoción de A la deriva, su nueva serie, y ha aprovechado una de sus últimas entrevistas para reflexionar sobre cuestiones que van mucho más allá de su carrera profesional. La actriz ha sido invitada al pódcast Una hora con Lorena, presentado por la periodista Lorena G. Maldonado, donde ha hablado de su familia, la maternidad, sus hábitos diarios y, especialmente, de la relación que mantiene la sociedad actual con el cuerpo y la belleza.

Durante la conversación, la intérprete ha afirmado que ella entrena “para poder comerse su bolsa de patatas” y también ha puesto sobre la mesa uno de los debates más recurrentes de los últimos años: el empleo de fármacos como Ozempic para adelgazar. Echevarría ha defendido que estos medicamentos pueden tener una utilidad en determinados casos, aunque ha insistido en la importancia de que su utilización esté supervisada por profesionales sanitarios.

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“Supongo que tendrá detractores, pero yo creo que la obesidad no es nada sana”, ha señalado. En su opinión, la cuestión cambia cuando estos tratamientos se utilizan sin una necesidad médica concreta. “Quizá para personas que lo necesiten puede estar bien”, ha apuntado, siempre que sea “con un control médico o recetado por un médico, con un control o una analítica”.

Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)

La actriz ha establecido así una diferencia entre utilizar este tipo de medicamentos como tratamiento y recurrir a ellos simplemente para modificar ligeramente el peso. “Es más preocupante ponérselo para perder tres kilos”, ha afirmado. Para Echevarría, ahí aparece el que considera el principal riesgo asociado a esta tendencia: la recuperación de determinados ideales corporales.

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De Kate Moss a Lola Índigo y Shakira

Echevarría también ha echado la vista atrás para recordar cuáles fueron los referentes estéticos con los que creció su generación. En este sentido, ha mencionado a Kate Moss y la importancia que tuvo durante décadas una imagen femenina extremadamente delgada. “A la generación de Kate Moss nos vendían esa extrema delgadez como símbolo de la máxima belleza”, ha explicado.

Daniella Bustamante junto a su madre, Paula Echevarría (Instagram)

Sin embargo, considera que el panorama ha cambiado y que las mujeres jóvenes cuentan ahora con referentes que representan una mayor variedad de cuerpos: “Hoy en día están otro tipo de cuerpos. Las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G [...] son fuertes, además bailan, son poderosas, son cañones del colorado, pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo. Viendo a quien admiran ellas, ya te dice un poco cuáles son tus bellezas favoritas tanto de hombres como de mujeres”.

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La actriz también ha explicado que su percepción procede, en parte, de su contacto con mujeres de generaciones más jóvenes: “Lo veo por las adolescentes con las que no convivo. No las veo nada obsesionadas con estar hiperflacas”. Según ha relatado, cuando viaja con marcas y coincide con influencers jóvenes, observa una relación diferente con la comida. “Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influencers jovencitas, yo las veo comer como animales. La generación Z es más guay para eso, más que las millennials”, ha comentado.