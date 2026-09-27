Ping pong contra el Parkinson, la curiosa terapia que mejora la calidad de vida de los pacientes: “Me exige mucho, pero cuanto más desafío, mejor”

Cuatro deportistas de la Fundación Red Parkinson se preparan para competir en el Campeonato Mundial de Ping Pong Parkinson en Hannover, Alemania. Descubre cómo este deporte se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar su salud y calidad de vida.

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El cuerpo de Alfredo empezó a sufrir “cosas extrañas” hace ya seis años. “Me temblaba un poco la mano, perdía el olfato. El médico me decía: ‘Si no fueras tan joven, te diría que tienes Parkinson’”. Las sospechas del doctor, por desgracia, eran correctas. “Sabía que era una enfermedad jodida, pero no tan mala como resultó después; no es solo el temblor ni el andar despacio, sino los síntomas cognitivos. Tienes aturdimiento, pérdida de memoria, ansiedad, nerviosismo…”, describe.

Un día, su jefe se acercó a él y le habló de una curiosa terapia para tratar su enfermedad: el tenis de mesa. Cinco años después, Alfredo viajará este fin de semana con tres compañeros a Hannover (Alemania) para competir en el Campeonato Mundial de Ping Pong Parkinson.

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José Maroto, Diego Smulovitz y Víctor Jiménez le acompañarán en esta travesía, dentro del equipo de la Fundación Red Parkinson. Esta organización promueve la práctica del tenis de mesa entre los pacientes como método de rehabilitación.

Diego, Alfredo y Jose juegan al ping pong durante un entrenamiento. (Lydia Hernández Téllez)

La terapia de la pala

Diversos estudios han certificado la efectividad de este deporte como forma de fisioterapia para la enfermedad de Parkinson. Una investigación de la Universidad de Fukuoka (Japón) reveló en 2020 que, entrenando una vez por semana, se conseguían mejoras significativas en el habla, la escritura a mano o el caminar. “Parece que es algo muy sencillo, pero en realidad ayuda muchísimo a la psicomotricidad fina, porque al final necesitas coordinación y pensar cada golpe”, explica David Arias Rico, su entrenador.

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“Me parece muy interesante porque exige movimientos rápidos, tomar decisiones en segundos”, dice Diego Smulovitz. Sin embargo, para él, lo más importante de este deporte es la compañía que ofrece.

El tenis de mesa puede mejorar la psicomotricidad de los pacientes con párkinson, según varios estudios. (Lydia Hernández Téllez)

“Hay un porcentaje enorme de gente con Parkinson que tiene depresión. Uno de los síntomas, de las cosas que ocurren con esta enfermedad, es el aislamiento social. Hay amigos que veo y seguiré viendo, pero hay otros que no saben llevarlo y que se asustan. En cambio, a los amigos que haces acá les pasa lo mismo que a ti; es una ayuda, es importante”, defiende.

Víctor, durante un entrenamiento de tenis de mesa el pasado miércoles. (Lydia Hernández Téllez)

Es un sentimiento con el que se identificaba su compañero José Maroto al inicio de su enfermedad. “Es un mazazo. Todos los planes que tenías los ves en el aire, empiezas a consultar en internet y ves lo peor de la enfermedad, te cuesta hablar, tienes temblores, tiendes a aislarte en casa y no hablar con la gente... y es una equivocación; tienes que relacionarte y hacer todo el ejercicio que puedas”, dice. A nivel físico, la terapia le funciona: “En el último año, no he tenido ninguna merma de facultades y eso, en parte, se lo debo al ping pong”, asegura.

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Para Víctor, fue una forma de que el diagnóstico no le parara los pies. “Te dicen que te ha cambiado la vida, que ya no eres el mismo. Pero bueno, hay que tirar para adelante y ver las cosas positivas de esto. Si no hubiese tenido la enfermedad, no lo habría hecho. Y es algo que me gusta y que antes no lo sabía”, cuenta. Cuando juega, ni siquiera siente que esté en una terapia, “simplemente me estoy divirtiendo”.

Ilusión y nervios ante la competición mundial

Víctor, Diego, Alfredo y José posan con su equipación oficial para los mundiales de Ping Pong Parkinson. (Lydia Hernández Téllez)

Víctor reconoce que el viaje le emociona y le pone nervioso. “Es un sitio extranjero, con el inglés estoy un poco pegado y habrá mucha gente viéndonos, pero me hace mucha ilusión”, dice. José, por su parte, espera repetir la buena experiencia del año pasado en Suecia. “Veías a gente a la que habías conocido en silla de ruedas y ahora iba andando, o sea que se ve que la práctica del ping pong funciona”, destaca. Él, que lleva poco jugando, solo pide que no le eliminen al principio y, a ser posible, que le toquen pocos contrincantes chinos, “porque son una fiera jugando”.

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Alfredo se ve con algo más de posibilidades. Él entrena en un club de Collado Mediano en el que es el único jugador con Parkinson. “Me hace mucha ilusión cuando gano a los que no tienen Parkinson. Y a ellos les da un poco de rabia, aunque no me lo dicen”, bromea.

También Diego compite con personas fuera del círculo del Parkinson. “A veces me llaman para jugar en tercera territorial, con gente sana. Me exige mucho, pero cuanto más desafío, mejor”, cuenta. Él no aspira a ganar el torneo, pero sí a relacionarse, conocer gente agradable y divertirse. “Es un buen aliciente para seguir el año que viene”.

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